Тереза Мей може призначити дату своєї відставки у найближчі дні



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Прем'єр-міністр Британії заявляла, що піде у відставку, коли її операція з Brexit буде ратифікована парламентом

Голова консервативного комітету 1922 Британії Грем Бреді заявив, що прем'єр-міністр Тереза Мей вже в найближчі дні може призначити дату своєї відставки. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що прем'єр-міністр Британії заявляла, що піде у відставку, коли її операція з Brexit буде ратифікована парламентом, але депутати вимагають від неї встановити фіксовану дату відставки.

Бреді повідомив, що очікує «чіткого розуміння» цього графіка як тільки вона проведе зустріч з комітетом, яка запланована на середу, 15 травня. Він повідомив, що виключає можливість самому замінити Мей на її посаді.

Також він розповів, що комітет попросив Мей «прояснити» її плани на майбутнє, на що вона відповіла, що «може приїхати і зустрітися з їх керівником».

Як повідомлялося, консерватори закликають Мей не йти на більші поступки лейбористам.

Нагадаємо, що британські лейбористи вимагають схвалення угоди із ЄС на референдумі.

Як відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».