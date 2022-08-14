Терорист обстріляв аеропорт у австралійській столиці

Стрілянина у аеропорту Канберри завершилася без постраждалих

Люди з території аеропорту були евакуйовані, нападник затриманий

Озброєний чоловік обстріляв термінал у аеропорту Канберри. Про це повідомляє abc.net.au.

Поліцейський, який став свідком інциденту, розповів, що терорист зайшов на територію аеропорту і сів біля вікна зони реєстрації на виліт. Через п’ять хвилин чоловік витягнув зброю і здійснив п’ять пострілів.

Усі люди, які перебували на території аеропорту, були евакуйовані. За попередніми даними, пострілів у людей не було.

Поліція заарештувала нападника і вилучила у нього вогнепальну зброю.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 14 серпня, сталася стрілянина у іншому кінці світу – в Єрусалимі, де терористи обстріляли автобус та людей на зупинці громадського транспорту.