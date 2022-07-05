Австралія потерпає від повені: евакуюють десятки тисяч людей

У деяких районах випало до 350 мм опадів

Вже є жертви стихії

У найбільшому австралійському місті Сіднеї одна людина загинула й десяткам тисяч наказано евакуюватися зі своїх помешкань через зливи та повені. Про це передає ВВС.

Зазначається, що дороги в місті перерито, евакуація в разі оприлюднення розпорядження є обов’язковою.

Метеорологічна служба повідомила, що в деяких районах випало до 350 мм опадів, що створює ризик повені вздовж річки Непін.

Один чоловік загинув, випавши з каяка на річці Парраматта в західній частині Сіднея.

Експерти кажуть, що надзвичайна ситуація з повенями погіршилася через зміну клімату й погодне явище «Ла-Нінья», яке розвивається, коли сильні вітри переганяють теплі води Тихого океану з Південної Америки в бік Індонезії. Замість них на поверхню піднімається холодна вода.

В Австралії «Ла-Нінья» зумовлює дощі, циклони та пониження денної температури.

Раніше повідомлялося, що Сідней потерпає від масштабної повені.

За останні кілька днів від повеней у регіоні врятовано 29 людей. Щоб допомогти у рятувальних операціях, уряд Австралії надав у розпорядження регіону 100 солдатів і два вертольоти.

Державне метеорологічне бюро Австралії оголосило попередження про зливи та вітер швидкістю до 90 км на годину вздовж узбережжя Сіднея та інших частин штату Новий Південний Уельс.

Тим часом Італія оголосила надзвичайний стан: такого не було вже 70 років.