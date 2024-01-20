Терориста Гіркіна у СІЗО покарано ефірами Соловйова

Гіркін може відпочити від ефірів Соловйова лише в суді

Гіркіна змушують дивитися шоу пропагандиста тричі на день

Російський терорист та міжнародний військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін, який зараз сидить у російському СІЗО, оскільки через критику диктатора Володимира Путіна звинувачується в екстремізмі, скаржиться, що в ізоляторі його «катують». Тортури полягають у тому, що Гіркіна примушують постійно слухати ефіри пропагандиста Володимира Соловйова. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash. Мовляв, від Гіркіна вимагають слухати соловйовську маячню тричі на день.

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Так, уранці терорист змушений слухати радіоефір, у якому виступає російський пропагандист. Вдень та ввечері Гіркіна змушують дивитися пропагандистські шоу Соловйова по телевізору. Вимикати трансляцію, або приглушувати звук йому суворо заборонено.

Відомо, що Гіркін у СІЗО сидить в одиночній камері. Охорона з в'язнем не спілкується, проте вимагає кожного дня дивитися пропагандистські ефіри. Єдине місце, де Гіркін може відпочити від Соловйова, – це зала судових засідань.

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Раніше друг терориста і військового злочинця Ігоря Гіркіна Євген Скрипник («Прапор») зізнався, що той готував війну в Україні ще до 2014 року, коли служив у ФСБ.

Нагадаємо, у листопаді Гіркін оголосив про свій намір брати участь у виборах президента РФ.

У липні правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Зі ЗМІ відомо, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер». До слова, раніше він відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу у РФ, проте це могло стати «останньою краплею».