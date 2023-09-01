Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW

Як зазначають аналітики, теоретична «кампанія» Гіркіна практично не матиме впливу, і її не слід розглядати як пряму політичну загрозу для Кремля

Російський терорист Ігор Гіркін, відомий також як Стрєлков, утримуваний у в'язниці, разом зі своїми соратниками могли проводити політичні маневри, спрямовані на об'єднання в послідовну політичну опозиційну групу. Тому він навіть із СІЗО почав заявляти, що має намір балотуватися на пост президента РФ у 2024 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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31 серпня Гіркін оголосив, що має намір балотуватися в президенти на виборах президента Росії в 2024 році, але в першу чергу використав цю заяву, щоб повторити свою давню критику президента Росії Володимира Путіна.

Як зазначають аналітики, теоретична «кампанія» Гіркіна практично не матиме впливу, і її не слід розглядати як пряму політичну загрозу Кремля. Гіркін критикував Путіна за те, що він неефективний воєначальник, не зміг усунути невмілих високопосадовців, а також за те, що він віддає перевагу багатим мільярдерам і давнім друзям вище за потреби Росії.

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Зазначається, що оголошення Гіркіна не є серйозною кандидатурою в президенти (і Кремль цього не дозволить), а радше спробою привернути увагу до ув’язнення Гіркіна, його давньої критики Путіна, і його спроби створити політичний рух.

Член очолюваного Гіркіном клубу «Злі патріоти» Кирило Федоров заявив, що його заява стала несподіванкою, а клуб раніше вирішив не допускати участі Стрєлкова або інших членів у майбутньому виборчому циклі після арешту, і не обговорював можливості балотуватися йому на пост президента під час недавньої зустрічі.

30 серпня Російський рух на підтримку Стрєлкова (Ігор Гіркін) оголосив про створення «Російського руху Стрєлкова» та одноголосно обрали Гіркіна його головою. Аналітики вважають, що це одне з багатьох останніх політичних заяв, які, ймовірно, мають на меті запобігти розпаду руху без керівництва Гіркіна та голос, щоб утримувати рух разом.

Заява Гіркіна 31 серпня викликало обмежену реакцію в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі, яка здебільшого зосереджувалася на плутанині, саркастичній підтримці та критиці передбачуваної кандидатури на пост президента через поточну політичну ситуацію Гіркіна та Росії.

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Як пояснили в ISW, попередні заяви про створення політичних рухів із боку соратників Гіркіна не викликали будь-якої суттєвої реакції, і «Злі патріоти», ймовірно, відчайдушно намагаються зберегти актуальність та згуртованість з ув'язненим Гіркіном.

Нагадаємо, арештований терорист Ігор Стрєлков-Гіркін несподівано заявив, що збирається висуватись кандидатом у президенти Росії.

Раніше повідомлялося, що терорист Гіркін із в'язниці готує опір Путіну.

Також Стрєлков розказав, хто вбив Євгена Пригожина.