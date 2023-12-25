Гіркін зібрався в президенти Росії, але щось пішло не так

Нотаріус не приїхав підписати протоколи з підписами на підтримку висування Гіркіна

24 грудня у Москві відбулися збори ініціативної групи з висування в президенти Росії російського терориста та військового злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який зараз перебуває під арештом у СІЗО «Лефортово» за звинуваченням у закликах до екстремізму. Про це повідомили російські Telegram-канали Sota та «Осторожно, новости».

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Повідомляється, що за підсумками засідання ініціативної групи вдалося зібрати 556 підписів на підтримку висування Гіркіна, що перевищує необхідний мінімум у 500 підписів. Проте протоколи на його підтримку підписували без нотаріуса, який має завіряти підписи. Нотаріус так і не приїхав – дії, що потребують його участі, ініціативна група пообіцяла провести в понеділок.

Також у групі запропонували надіслати документи (наприклад, фото паспортів) через Telegram.

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Крім того, повідомляється, що під час зборів представник штабу Гіркіна Євген Скрипник (позивний «Прапор») закликав «вбивати якнайбільше українців-військових, приводити до влади в Україні росіян і порушувати «російське питання».

За інформацією видання Sota, підтримати висування Гіркіна в президенти прийшов «настоятель Микільського храму Єнісейської єпархії Московського патріархату».

«Представники ЦВК на зборах ніяк не показували свою присутність - малоймовірно, що вони зможуть ухвалити такі документи», – зазначили «Осторожно, новости».

Нагадаємо, у листопаді Гіркін оголосив про свій намір брати участь у виборах президента РФ.

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У липні правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Зі ЗМІ відомо, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер». До слова, раніше він відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею».

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