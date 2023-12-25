Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гіркін зібрався в президенти Росії, але щось пішло не так

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Гіркін зібрався в президенти Росії, але щось пішло не так
Ініціативна група зібрала 556 голосів за висування Гіркіна в президенти РФ
фото із соцмережі

Нотаріус не приїхав підписати протоколи з підписами на підтримку висування Гіркіна

24 грудня у Москві відбулися збори ініціативної групи з висування в президенти Росії російського терориста та військового злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який зараз перебуває під арештом у СІЗО «Лефортово» за звинуваченням у закликах до екстремізму. Про це повідомили російські Telegram-канали Sota та «Осторожно, новости».

Повідомляється, що за підсумками засідання ініціативної групи вдалося зібрати 556 підписів на підтримку висування Гіркіна, що перевищує необхідний мінімум у 500 підписів. Проте протоколи на його підтримку підписували без нотаріуса, який має завіряти підписи. Нотаріус так і не приїхав – дії, що потребують його участі, ініціативна група пообіцяла провести в понеділок.

Гіркін зібрався в президенти Росії, але щось пішло не так фото 1

Також у групі запропонували надіслати документи (наприклад, фото паспортів) через Telegram.

Крім того, повідомляється, що під час зборів представник штабу Гіркіна Євген Скрипник (позивний «Прапор») закликав «вбивати якнайбільше українців-військових, приводити до влади в Україні росіян і порушувати «російське питання».

За інформацією видання Sota, підтримати висування Гіркіна в президенти прийшов «настоятель Микільського храму Єнісейської єпархії Московського патріархату».

«Представники ЦВК на зборах ніяк не показували свою присутність - малоймовірно, що вони зможуть ухвалити такі документи», – зазначили «Осторожно, новости».

Нагадаємо, у листопаді Гіркін оголосив про свій намір брати участь у виборах президента РФ.

У липні правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Зі ЗМІ відомо, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер». До слова, раніше він відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею».

Читайте також: Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW

Теги: Ігор Гіркін вибори в Росії тероризм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Гіркін дозволяв собі дуже гостро критикувати російську владу
Гіркіна в президенти? Трагікомедія по-російськи
6 вересня, 16:03
Як тільки Гіркіна відправили за ґрати, у Губарєва «раптово розплющилися очі»
Губарєв продовжує радісно топтатися по колишньому соратнику Гіркіну
26 листопада, 10:35
Гіркіна читали, бо він був один з небагатьох, хто давав правдиві історії з фронту, але росіяни його не поважали
Гіркін іде в президенти Росії. Що це означає
31 серпня, 10:09
Ігор Гіркін (Стрєлков)
Гіркін поскаржився, як погано йому в російській тюрмі
19 серпня, 04:34
Гіркін перебуває в СІЗО «Лефортово»
Німіє рука і утруднене дихання: Гіркін у тюрмі поскаржився на здоров’я
19 серпня, 18:35
Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW
Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW
1 вересня, 07:27
Ігор Гіркін
Терорист Гіркін із СІЗО розказав, хто вбив Пригожина
24 серпня, 22:26
Російський суд відмовляється відпускати Ігоря Гіркіна з ізолятора, тож він намагається знайти підтримку серед пересічних росіян
Терорист Гіркін із в'язниці готує опір Путіну
30 серпня, 18:04
Гіркін припускає, що українські військові можуть зламати виснажених боями росіян
Ув’язнений Гіркін розповів у листі про плачевну ситуацію росіян на фронті – ISW
7 листопада, 09:15

Політика

Гіркін зібрався в президенти Росії, але щось пішло не так
Гіркін зібрався в президенти Росії, але щось пішло не так
Ісландія долучилась до двох коаліцій, що надають підтримку Україні
Ісландія долучилась до двох коаліцій, що надають підтримку Україні
Міністр оборони Британії озвучив загрозу від перемоги Путіна
Міністр оборони Британії озвучив загрозу від перемоги Путіна
Британія зробила обнадійливу заяву про допомогу Україні в наступному році
Британія зробила обнадійливу заяву про допомогу Україні в наступному році
Міністр оборони Італії закликав знайти політичний вихід з війни в Україні
Міністр оборони Італії закликав знайти політичний вихід з війни в Україні
Гарантії безпеки для України. Які країни ЄС ще не приєдналися до декларації
Гарантії безпеки для України. Які країни ЄС ще не приєдналися до декларації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
64K
Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму
38K
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
27K
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
20K
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
9349
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч

Новини

Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Сьогодні, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
23 грудня, 07:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua