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У Путіна з’явився конкурент на президентських виборах: хто балотуватиметься

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Путіна з’явився конкурент на президентських виборах: хто балотуватиметься
Гіркін зібрався у президенти
фото: скріншот із відео

У виборах хоче взяти участь військовий злочинець

У російського диктатора Володимира Путіна з’явився конкурент на майбутніх президентських виборах 2024 року. Про намір взяти в них участь заявив російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), котрий зараз перебуває у СІЗО. Про свої плани Гіркін повідомив соратників листом із в’язниці. Він також попрохав їхньої всебічної підтримки.

«Це наш шанс об’єднатися перед лицем зовнішньої та внутрішньої загрози», – пише Гіркін у листі.

Нагадаємо, в липні правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Зі ЗМІ відомо, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер». До слова, раніше він відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею».

Також «Главком» писав, що ув’язнений терорист Ігор Стрєлков-Гіркін несподівано заявив, що збирається висуватись кандидатом у президенти Росії. Він наголосив, що є принаймні шість плюсів у порівнянні з Путіним в умовах війни.

Читайте також: Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW
Теги: Ігор Стрєлков злочинець Ігор Гіркін

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