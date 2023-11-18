У Путіна з’явився конкурент на президентських виборах: хто балотуватиметься

У виборах хоче взяти участь військовий злочинець

У російського диктатора Володимира Путіна з’явився конкурент на майбутніх президентських виборах 2024 року. Про намір взяти в них участь заявив російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), котрий зараз перебуває у СІЗО. Про свої плани Гіркін повідомив соратників листом із в’язниці. Він також попрохав їхньої всебічної підтримки.

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«Це наш шанс об’єднатися перед лицем зовнішньої та внутрішньої загрози», – пише Гіркін у листі.

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Нагадаємо, в липні правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Зі ЗМІ відомо, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер». До слова, раніше він відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею».

Також «Главком» писав, що ув’язнений терорист Ігор Стрєлков-Гіркін несподівано заявив, що збирається висуватись кандидатом у президенти Росії. Він наголосив, що є принаймні шість плюсів у порівнянні з Путіним в умовах війни.