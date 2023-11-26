Головна Думки вголос Денис Казанський
search button user button menu button
Денис Казанський Журналіст

Губарєв продовжує радісно топтатися по колишньому соратнику Гіркіну

glavcom.ua
Як тільки Гіркіна відправили за ґрати, у Губарєва «раптово розплющилися очі»
фото: Reuters

Все, що вміють колаборанти – ненавидіти та зраджувати

Паша Губарєв продовжує радісно топтатися по Стрєлкову-Гіркіну, що сидить у в'язниці.

Поки Гіркіна не посадили, Губарєв нахвалював його в ефірах, розповідав, що вони дружать сім'ями та разом створюють «Клуб розсерджених патріотів». Але як тільки Гіркіна відправили за ґрати, у Паші «раптово розплющилися очі», і він почав ображати колишнього товариша останніми словами.

3 фото
На весь екран

Втім, нічого дивного у цьому немає. Все, що вміють колаборанти – ненавидіти та зраджувати.

І було б дивно, якби Губарєв поводився якось інакше.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ігор Стрєлков війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають
Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку
23 листопада, 13:02
Парламент може зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю
Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію
20 листопада, 12:05
Звільнення Фаріон та хімічна зброя проти ЗСУ. Головне за 15 листопада
Звільнення Фаріон та хімічна зброя проти ЗСУ. Головне за 15 листопада
15 листопада, 21:00
Для Путіна дуже важливо затягнути до сфери свого впливу Казахстан і всю Центральну Азію
Путін вимагав, щоб Казахстан постачав озброєння РФ для війни з Україною
11 листопада, 17:58
Партизани продовжують спостерігати за тим, як росіяни шукають на своїх складах стару техніку і намагаються її відправити на війну проти України
Окупанти з Воронежа перекидають військову техніку в бік України
10 листопада, 17:17
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни
9 листопада, 13:33
Захисники не допустили наближення «шахедів» до Львова
Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі (оновлено)
3 листопада, 09:05
Українським захисникам вдається збивати ворожі «Ланцети»
Розвідка Британії назвала найефективніші безпілотники, які використовує РФ
1 листопада, 16:43
Фінляндія продовжує спорудження нового паркану на кордоні з Росією
Фінляндія продемонструвала, як захистилась від Росії (фото)
27 жовтня, 07:29

Денис Казанський

Губарєв продовжує радісно топтатися по колишньому соратнику Гіркіну
Губарєв продовжує радісно топтатися по колишньому соратнику Гіркіну
У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться ощадливіше, ніж російські генерали до своїх солдат
У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться ощадливіше, ніж російські генерали до своїх солдат
Російські окупанти не поділили між собою херсонського єнота
Російські окупанти не поділили між собою херсонського єнота
«Маленьке слабеньке...». Медведєву дісталося від російського пропагандиста
«Маленьке слабеньке...». Медведєву дісталося від російського пропагандиста
Цього не покаже російське телебачення. Який вигляд має справжнє життя у Маріуполі
Цього не покаже російське телебачення. Який вигляд має справжнє життя у Маріуполі
Трагедія на Харківщині. Це не випадковість, а цілеспрямована тактика окупантів
Трагедія на Харківщині. Це не випадковість, а цілеспрямована тактика окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9422
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8321
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7565
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5612
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5017
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua