Губарєв продовжує радісно топтатися по колишньому соратнику Гіркіну
Все, що вміють колаборанти – ненавидіти та зраджувати
Паша Губарєв продовжує радісно топтатися по Стрєлкову-Гіркіну, що сидить у в'язниці.
Поки Гіркіна не посадили, Губарєв нахвалював його в ефірах, розповідав, що вони дружать сім'ями та разом створюють «Клуб розсерджених патріотів». Але як тільки Гіркіна відправили за ґрати, у Паші «раптово розплющилися очі», і він почав ображати колишнього товариша останніми словами.
Втім, нічого дивного у цьому немає. Все, що вміють колаборанти – ненавидіти та зраджувати.
І було б дивно, якби Губарєв поводився якось інакше.
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