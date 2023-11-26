Губарєв продовжує радісно топтатися по колишньому соратнику Гіркіну

Як тільки Гіркіна відправили за ґрати, у Губарєва «раптово розплющилися очі»

Все, що вміють колаборанти – ненавидіти та зраджувати

Паша Губарєв продовжує радісно топтатися по Стрєлкову-Гіркіну, що сидить у в'язниці.

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Поки Гіркіна не посадили, Губарєв нахвалював його в ефірах, розповідав, що вони дружать сім'ями та разом створюють «Клуб розсерджених патріотів». Але як тільки Гіркіна відправили за ґрати, у Паші «раптово розплющилися очі», і він почав ображати колишнього товариша останніми словами.

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Втім, нічого дивного у цьому немає. Все, що вміють колаборанти – ненавидіти та зраджувати.

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І було б дивно, якби Губарєв поводився якось інакше.