Друг терориста Гіркіна розповів про його роль у розпалюванні війни на Донбасі
Проект «Новоросія», який передбачав захоплення Росією території України, розробили російські спецслужби ще до Майдану
Друг терориста і військового злочинця Ігоря Гіркіна Євген Скрипник («Прапор») зізнався, що той готував війну в Україні ще до 2014 року, коли служив у ФСБ. Відповідне відео оприлюднив журналіст Денис Казанський.
За словами Скрипника, проект «Новоросія», який передбачав захоплення Росією території України, розробили російські спецслужби ще до Майдану. І Гіркін, будучи офіцером ФСБ, створював в Україні агентурну мережу для реалізації цього проекту ще до повалення Януковича.
Також Скрипник підтвердив, що саме Стрєлков-Гіркін відіграв вирішальну роль у розпалюванні війни на сході України. І якби не його втручання, бойові дії там би не розпочалися.
«Це визнання повністю спростовує слова Путіна, що приводом для нападу на Україну став «державний переворот» на майдані в Києві. Насправді Путін вирішив розв'язати війну ще до цих подій», – підсумував Казанський.
Нагадаємо, у листопаді Гіркін оголосив про свій намір брати участь у виборах президента РФ.
У липні правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Зі ЗМІ відомо, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер». До слова, раніше він відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу у РФ, проте це могло стати «останньою краплею».
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