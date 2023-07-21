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Гіркіна затримано в РФ: що відомо на цей момент

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гіркіна затримано в РФ: що відомо на цей момент
Дружина Стрєлкова-Гіркіна заявила, що про місцезнаходження чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив
фото з відкритих джерел

Затримання Гіркіна, ймовірно, пов’язане з критикою Путіна і його режиму

Сьогодні, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це спочатку повідомили росЗМІ, а згодом в особистому Telegram-каналі Стрєлкова з'явилося повідомлення з коментарем його дружини, Мирослави Регінської.

«Сьогодні, приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, зі слів консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)», – заявила вона.

Також дружина Стрєлкова-Гіркіна заявила, що про місцезнаходження чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив.

Гіркіна затримано в РФ: що відомо на цей момент фото 1

Зі ЗМІ відомо, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер».

Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

Гіркін навіть пропонував вигнати Путіна «незаконним шляхом», натякаючи на новий заколот у Росії, адже, за його словами, ще шість років при владі «цього боягузливого бездари» Росія не витримає. Єдиний вихід для Путіна, на думку Стрєлкова, – це передача влади комусь іншому. Проте Путін цього ніколи не зробить.

Терорист Гіркін-Стрєлков відкрито вилаяв диктатора Путіна
Терорист Гіркін-Стрєлков відкрито вилаяв диктатора Путіна
скріншот
Ігор Гіркін, або ж Стрєлков, – ексспівробітник ФСБ і колишній міністр оборони самопроголошеної «ДНР». Після початку повномасштабного вторгнення Гіркін став активно критикувати Путіна та військово-політичне керівництво Росії.

Крім того, раніше терорист Гіркін напророчив новий бунт у Росії. За його словами, Путіна спробують повалити після чергової величезної поразки на фронті. Також він закликав Путіна піти у відставку.

Теги: росія путін Ігор Гіркін

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