Країни Балтії перестали приймати російський газ

Аби не бути залежними від Росії, країни Балтії повинні вирішувати питання з будівництва другого терміналу скрапленого природнього газу

З початку квітня до країн Балтії – Латвії, Литви та Естонії – більше не надходить природний газ з Росії. Про це повідомив Латвійському радіо голова правління оператора системи природного газу АТ Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдіс Барісс, пише «Интерфакс».

Він зазначив, що газ доставляють два постачальники – Клайпедський термінал зрідженого природного газу та Інчукальне підземне газосховище. Керівник Conexus зауважив, що заява Росії про те, що за природний газ можна буде розраховуватися тільки в російських рублях, стала сигналом про необхідність різко скоротити поставки газу.

«Якщо ще й були сумніви, чи можна розраховувати на російські поставки, то ці події підтвердили – з точки зору надійності покладатися на них фактично більше не можна. З позиції енергетичної безпеки держави однозначно потрібно вирішувати питання про будівництво другого терміналу скрапленого природнього газу – чим швидше, тим краще», – сказав Барісс.

За його словами, в Інчуканському газосховищі нині нетипово багато газу для цього періоду – 7,6 террават-годин. Це майже стільки ж, скільки Латвія та Литва разом споживають у зимові місяці. Тому найближчими місяцями причин для стурбованості немає.

Цього року Інчукалнське газосховище розпочало сезон закачування вже 26 лютого, що набагато раніше за звичайні терміни, щоб забезпечити запаси газу.

Як відомо, з квітня діє запроваджений указом президента Росії новий порядок оплати постачання російського газу – з обов'язковою конвертацією валюти контрактів у рублі через «Газпромбанк». Поки що європейські покупці газу «Газпрому» зберігають практично колишні заявки на відбір газу, констатувала агенція «Интерфакс».