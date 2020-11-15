«Ми не пробачимо». Білоруси збираються на марш пам’яті Романа Бондаренка

Протестна акція відбудеться у найбільших містах Білорусі

У Білорусі сьогодні відбудеться протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко, який помер після побоїв силовиків. Про це йдеться в заяві білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської в Telegram-каналі.

«Ми не пробачимо смерті Романа Бондаренко. Ми не пробачимо смертей Дениса Кузнєцова, Артема Порукова, Микити Кривцова, Костянтина Шішмакова, Олександра Будницького, Станіслава Чура, Геннадія Шутова, Олександра Віхора і Олександра Тарайковского. Ми навічно запам’ятаємо їх імена і будемо тиждень за тижнем виконувати план Народного трибуналу, щоб життям невинних людей більше не загрожували злочинці. Ніхто не допоможе нам повернути в країну закон, якщо ми не будемо робити цього самі. Тому ми перестаємо чекати, що режим розвалиться сам. Кожен з нас може знайти свою форму протесту – будь то страйки, багатотисячні марші, поодинокі пікети, економічний бойкот або збір свідчень злочинів проти народу», – заявила Тихановська.

За її словами, 20 грудня на вулицях білоруських міст оголосять Народний трибунал.

«Але ми не чекаємо 20 грудня, щоб протестувати. Ми робимо це щодня і щотижня. Я підтримаю кожного, хто вийде на марш сьогодні. Адже це не звичайний марш, це марш пам’яті Романа Бондаренко. Марш не тільки за нашу свободу, а й за наші життя. І раз нам доводиться боротися за них всім разом, подбайте про себе і соратників – не забудьте надіти маску», – додала опозиціонерка.

Як повідомлялося, 12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста (фото)

Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.