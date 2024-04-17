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Тисяча корів може піти під воду: влада Орська неспроможна впоратися із негодою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тисяча корів може піти під воду: влада Орська неспроможна впоратися із негодою
Корови під Орськом у зоні затоплення
фото: Telegram-канал Mash

Якщо корів з ферми не врятують, їх очікує неминуча смерть

Тисяча корів можуть піти під воду в Оренбурзькій області – їхня ферма розташована у зоні прорив дамби в Орську. Ця ферма є основним постачальником молока в дитячі садки та школи Орська, лікарні по всій Оренбурзькій області та частини сусідніх регіонів. Про це пише Telegam-канал Mash.

Як зазначає видання, ферма постачає молочну продукцію під маркою «Біле озеро». Зараз паводок уже дістався території підприємства – трактор поки що може підвезти корм, але тварини стоять уже за копита у воді. Можливості їх вивезти поки що немає. Якщо поголів'я відріже від складу кормів, корів неможливо годувати і доїти. А це означає, що вони захворіють і їх доведеться пустити на забій. Або російські рогаті просто втопляться. Вода оточила ферму, земляний насип не справляється із натиском стихії. За ніч рівень припливу Уралу – річки Сакмари – підвищився на 43 см.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Пізніше росіяни знайшли винуватців у прориві дамби в Орську, який вже призвів до підтоплення десятків населених пунктів та евакуації тисяч людей, при тому, що вода все ще продовжує прибувати. Директор АТ «Спецбуд» Сергій Комаров, який брав участь у будівництві дамби, звинуватив у прориві греблі за мільярд рублів… гризунів.

Читайте також: Прорив дамби в російському Орську: є загиблі (відео)
Теги: трактор тварини паводок Telegram відео росіяни

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