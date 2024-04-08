Прорив дамби в Орську: росіяни знайшли незвичайних винуватців (відео)

У прориві дамби за мільярд рублів звинуватили… гризунів

Росіяни знайшли винуватців у прориві дамби в Орську, який вже призвів до підтоплення десятків населених пунктів та евакуації тисяч людей, при тому, що вода все ще продовжує прибувати. Директор АТ «Спецбуд» Сергій Комаров, який брав участь у будівництві дамби, звинуватив у прориві греблі за мільярд рублів… гризунів.

Комаров розповів, що спочатку він припускав можливість «людського фактора». «Хтось машиною горизонтального буріння пробурив і проклав якусь комунікацію для скидання стічних вод в «Урал», – пояснив він і додав, що, подивившись, у якому місці стався прорив, залишився тільки «фактор гризуни».

«Гризуни могли цю дамбу проточити, і цієї двох-трьохсантиметрової дірочки вистачило б, щоб вода пішла через дамбу», – переконаний Комаров.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

За останніми даними, в Орську підтоплено 6987 будинків. У МНС повідомили, що хвиля річкою Урал 8 квітня пройшла Орськ і до 17 квітня дійде до Оренбурга. Влада закликає жителів Оренбурга евакуюватися. В Орську та Оренбурзькій області оголошено режим надзвичайного стану федерального рівня.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.

До слова, в Орську відбувся мітинг. Близько сотні людей зібралося біля пам'ятника Леніну на Комсомольській площі в Орську, де затоплена частина районів. Місцеві жителі записали звернення до російського диктатора, скандуючи «Путін, допоможи», а також поскаржилися на виплати та дії влади.