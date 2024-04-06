Прорив дамби в російському Орську: є загиблі (відео)

В Орську та околицях затопило понад чотири тисячі будинків

Станом на ранок 6 квітня з Орська евакуйовано понад три тисячі осіб

Унаслідок учорашнього прориву дамби в російському місті Орськ загинули вже двоє місцевих мешканців. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Напередодні на річці Урал різко піднявся рівень води, що призвело до підтоплення десятків будинків та пошкодження дамби у двох місцях. Адміністрація міста оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації.

Нині в місті та околицях затопило понад чотири тисячі будинків. Вода продовжує прибувати й дедалі сильніше затоплює будинки та супермакети. Місцеві жителі можуть пересуватися містом лише за допомогою спецтехніки.

Станом на ранок 6 квітня з Орська евакуйовано понад три тисячі осіб.

Крім того, внаслідок прориву дамби вже є загиблі серед росіян. Один чоловік загинув, впавши з даху, а ще одне тіло було виявлено у дворі будинку на одній з вулиць. Російські рятувальники перевіряють інформацію про можливу третю жертву.

Влада Орська попереджає, що найближчим часом буде підтоплено весь житловий сектор. У місці затоплення вже відключили електроенергію.

Нагадаємо, що вчора в місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. У мережі з`явилося відео моменту прориву дамби.