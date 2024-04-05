В російському Орську прорвало дамбу: чотири тис. будинків під загрозою затоплення (відео)

Щонайменше 20 населених пунктів можуть повністю опинитися під водою в Оренбурзькій області через прорив греблі на річці Урал

Наразі триває евакуація людей, введено режим надзвичайної ситуації

У місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. Про це повідомляють російські агенції з посиланням на оперативні служби регіону.

Як стало відомо, близько чотирьох тисяч приватних житлових будинків можуть потрапити до зони підтоплення.

Жителів міста та найближчих населених пунктів екстрено евакуювали із зони затоплення. Зокрема, оголошено термінову евакуацію всього Старого міста в Орську та селища Нікель.

фото: ТАСС

У регіоні через паводок раніше було евакуйовано понад три тисячі мешканців. На 5 квітня в області було підтоплено 1825 житлових будинків, 5242 присадибні ділянки у 95 населених пунктах.

Орськ – друге за величиною місто Оренбурзької області з населенням близько 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Севастополі лише за одну ніч випала третина місячної норми опадів. Через дощі у місті затоплено будинки, ділянки та вулиці. У місті спостерігаються проблеми і з транспортом – на деяких ділянках доріг проїхати під силу тільки великовантажним і позашляховикам. Решта авто ризикують просто зупинитися посеред дороги.

Минулого року на далекому сході Росії у Бурятії річка вийшла з берегів, внаслідок чого прорвало дамбу. Вода розмила дороги та залізничні колії, рух потягів призупинили. Також в Уссурійську (Приморський край Росії) прорвало дамбу, зведену для стримування паводку. Російські ЗМІ повідомляють, що повінь в Уссурійську стала найбільшою за останні 10 років.