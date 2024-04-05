Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В російському Орську прорвало дамбу: чотири тис. будинків під загрозою затоплення (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
В російському Орську прорвало дамбу: чотири тис. будинків під загрозою затоплення (відео)
Щонайменше 20 населених пунктів можуть повністю опинитися під водою в Оренбурзькій області через прорив греблі на річці Урал
фото: МНС РФ

Наразі триває евакуація людей, введено режим надзвичайної ситуації

У місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. Про це повідомляють російські агенції з посиланням на оперативні служби регіону.

Як стало відомо, близько чотирьох тисяч приватних житлових будинків можуть потрапити до зони підтоплення.

Жителів міста та найближчих населених пунктів екстрено евакуювали із зони затоплення. Зокрема, оголошено термінову евакуацію всього Старого міста в Орську та селища Нікель.

В російському Орську прорвало дамбу: чотири тис. будинків під загрозою затоплення (відео) фото 1
фото: ТАСС
В російському Орську прорвало дамбу: чотири тис. будинків під загрозою затоплення (відео) фото 2
фото: dailynews.ru

У регіоні через паводок раніше було евакуйовано понад три тисячі мешканців. На 5 квітня в області було підтоплено 1825 житлових будинків, 5242 присадибні ділянки у 95 населених пунктах.

В російському Орську прорвало дамбу: чотири тис. будинків під загрозою затоплення (відео) фото 3
фото: dailynews.ru

Орськ – друге за величиною місто Оренбурзької області з населенням близько 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Севастополі лише за одну ніч випала третина місячної норми опадів. Через дощі у місті затоплено будинки, ділянки та вулиці. У місті спостерігаються проблеми і з транспортом – на деяких ділянках доріг проїхати під силу тільки великовантажним і позашляховикам. Решта авто ризикують просто зупинитися посеред дороги.

Минулого року на далекому сході Росії у Бурятії річка вийшла з берегів, внаслідок чого прорвало дамбу. Вода розмила дороги та залізничні колії, рух потягів призупинили. Також в Уссурійську (Приморський край Росії) прорвало дамбу, зведену для стримування паводку. Російські ЗМІ повідомляють, що повінь в Уссурійську стала найбільшою за останні 10 років. 

Читайте також: 

Теги: відео евакуація повінь влада місто річка паводок дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історія з «переговорами» – це пастка для України
Про «мирні перемовини», яких не буде
11 березня, 09:10
Людям легше говорити про проблему насильства у мережі, в інший спосіб вони не наважуються про це розповідати
#happyhouse об’єднав українців у TikTok. Що це за флешмоб? соціум
16 березня, 15:05
Обидві частини скульптури у поєднанні можуть сягати близько 7 м у висоту
В Єгипті знайдено частину гігантської статуї найавторитетнішого фараона (фото)
7 березня, 11:08
До партнерства планується залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів
Держдеп США і фонд Маршалла анонсували ініціативу з відбудови міст України
7 березня, 06:52
Росія експортувала до Польщі партію огірків
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
8 березня, 08:39
Російські добровольці звернулися до Путіна
Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів
16 березня, 18:31
Боєць встановив зі своїм розрахунком fpv-дронів своєрідний рекорд
19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день
24 березня, 17:47
Прем'єр Ізраїлю має вирішити проблеми зі здоров'ям
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу тимчасово складе повноваження: яка причина
31 березня, 18:16
Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти в гольф ще 2016 року і знову запросив його на гру
Байден запропонував Трампу позмагатися у грі
31 березня, 18:30

Соціум

В російському Орську прорвало дамбу: чотири тис. будинків під загрозою затоплення (відео)
В російському Орську прорвало дамбу: чотири тис. будинків під загрозою затоплення (відео)
Чому росіяни тікають від мобілізації в Південну Корею: відверті історії чоловіків
Чому росіяни тікають від мобілізації в Південну Корею: відверті історії чоловіків
Росія вербує українців на окупованих територіях до загонів ПВК «Вагнер» в Африці
Росія вербує українців на окупованих територіях до загонів ПВК «Вагнер» в Африці
Російська влада нагородила Табачника медаллю: чим відзначився ексміністр-зрадник
Російська влада нагородила Табачника медаллю: чим відзначився ексміністр-зрадник
Скільки грошей потрібно у США для комфортної старості: американці шокували відповіддю
Скільки грошей потрібно у США для комфортної старості: американці шокували відповіддю
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
17K
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
16K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
12K
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
7681
Путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW
7161
Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну

Новини

Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Сьогодні, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Сьогодні, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Сьогодні, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Сьогодні, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Сьогодні, 16:33
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
Сьогодні, 16:26

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua