Топменеджерка Porsche викинула новонароджену доньку у вікно

Катаріна Йовановіч вважала, що материнство зіпсує їй кар'єру

У Німеччині мама викинула новонароджену доньку з вікна, тому що «думала, що дитина зруйнує її кар'єру керівниці у Porsche». Про це повідомляє Daily Mail.

28-річна Катаріна Йовановіч із міста Лауффен-на-Неккар була визнана винною у ненавмисному вбивстві окружним судом Хайльбронна.

Судді почули, як вона таємно народила вдома 10 місяців тому, 12 вересня, а потім впустила маленьку дочку з вікна своєї квартири з висоти 3,5 м на асфальт.

Перелякані перехожі знайшли тіло немовляти з розбитим черепом під балконом Йовановіч та викликали поліцію. Катаріна зізналася у скоєнні злочину на початку процесу у квітні, але не змогла пояснити суду момент, повідомляє ASB Zeitung.

Вона також заявила, що не усвідомлювала, що вагітна. Але її звинуватили у вбивстві та навмисному приховуванні вагітності від колег та сусідів.

Прокурори повідомили суд – Йовановіч вважала, що материнство зіпсує їй кар'єру керівниці юридичного відділу Porsche.

Катаріна Йовановіч фото: LinkedIn

Державна прокурорка Марайке Хафендорфер заявила: «Обвинувачена не була готова відкласти свої життєві плани, особливо своє професійне просування заради дитини. Це було її рішення, коли народилася дитина, і в результаті критерії для засудження за вбивство дотримано».

Адвокати жінки стверджували, що це було швидше за все ненавмисне вбивство, оскільки вона випадково випустила дитину з рук після пологів одна вдома, не усвідомлюючи, що вагітна.

53-річний адвокат захисту Малте Хоєх сказав: «Це драма, яка торкається особисто мене. Моя клієнтка навіть не знала, що вагітна. Коли вона раптом взяла на руки закривавлену дитину, вона опинилася у винятковій психологічній ситуації. Це був нещасний випадок, вона упустила дитину. Як дитина опинилась на підвіконні, ще доведеться з'ясувати».

Зрештою суд ухвалив менш суворе звинувачення в ненавмисному вбивстві, але ув'язнив Катаріну Йовановіч на сім з половиною років, що більше трьох років, яких вимагав захист. Її команда юристів заявила, що планує оскаржити вирок.

Сусіди розповіли місцевим ЗМІ, гадки не мали, що Катаріна чекає на дитину. Один із них сказав: «Ніхто не помітив, що жінка вагітна. Нещодавно вона змінилася і більше з нами не розмовляла. Ми думали, що у неї стрес на роботі».

До слова, невпевненість в економіці перешкоджає плануванню і народженню дітей і у США. Народжуваність у країні знизилася в 2023 році до найнижчого рівня за більш ніж 40 років. Згідно з попередніми даними, опублікованими Національним центром статистики охорони здоров'я США, загальна кількість народжень дітей за рік впала на 2% до 3,59 млн. Це рівень найнижчий, починаючи із 1979 року, коли в США народилося близько 3,4 млн. дітей.