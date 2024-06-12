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Тепер ніхто не поспішає: психолог – про те, коли українці зважуються на першу дитину

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Тепер ніхто не поспішає: психолог – про те, коли українці зважуються на першу дитину
За словами психологині, люди з вищою освітою народжують пізніше, тому що в них у пріоритеті – побудова кар'єри
фото з відкритих джерел

Марина Діденко: «Це природній процес розвитку. Ми живемо тепер не тільки інстинктами, а частіше керуємося раціональними міркуваннями»

Дослідження свідчать про те, що чим вище розвинуте суспільство, чим вищий соціальний та інтелектуальний статус людини, тим менше вона хоче дітей. В Україні молоді пари переносять  народження першої дитини на старший вік, народжують ближче до 30 років, або навіть відмовляються від дітей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла кандидатка психологічних наук Марина Діденко.

«Ми знаємо, що родини з меншим фінансовим достатком, люди в селах народжують більше дітей, ніж люди у містах. Люди з вищою освітою народжують пізніше, тому що в них у пріоритеті – побудова кар'єри, а потім уже родина і дитина. Народження першої дитини молоді пари відкладають на старший вік і народжують ближче до 30 років, або навіть взагалі відмовляються від дітей», – пояснила Марина Діденко.

Психологиня вважає, що такі зміни відбувається тому, що розвивається критичне мислення людини,. «Це природній процес розвитку. Ми живемо тепер не тільки інстинктами, а частіше керуємося раціональними міркуваннями. Не знаю, наскільки це добре для екології, соціуму тощо», – зазначила Марина Діденко.

Чи варто зберігати шлюб для дітей? Психологиня назвала це питання складним, але якщо батьки сваряться або є домашнє насильство чи зловживання алкоголем чи наркотичними речовинами когось із партнерів, то дитині, на думку Марини Діденко, краще жити в здорових, безпечних стосунках без одного із батьків.

«Я б говорила не про те, що потрібно зберігати шлюб заради дітей. Я б говорила про те, що партнери, які вирішили розірвати стосунки, мають працювали над якісною взаємодією між собою, над дружнім контактом, і для дітей це буде комфортний формат, психологічно менш травматичний, ніж коли батьки будуть разом, але сваритимуться, і діти знатимуть про зради, обмани, сварки», – пояснила психологиня.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Гривко від партії «Слуга народу» запропонував запровадити «демографічний збір». Зокрема, законопроєктом пропонувалося формування стабільного джерела покриття відповідних витрат у вигляді запровадження «демографічного збору».  

Проте така ініціатива не припала до душі суспільству. Зокрема, під дописом нардепа на Facebook чимало людей були обурені таким законопроєктом. Вони вважають, що саме зміни в країні можуть мотивувати жити в ній та народжувати дітей.

Згодом нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення

До слова, невпевненість в економіці перешкоджає плануванню і народженню дітей у США. Народжуваність у країні знизилася в 2023 році до найнижчого рівня за більш ніж 40 років. 

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Теги: діти демографічна криза українці Україна

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