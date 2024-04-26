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Народжуваність у США впала до рекордно низького рівня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Народжуваність у США впала до рекордно низького рівня
Жінки у США не поспішають народжувати дітей
фото із відкритих джерел

У 2023 році в США народилося менше дітей, ніж у будь-який період із 1979 року

Невпевненість в економіці перешкоджає плануванню і народженню дітей у США. Народжуваність у країні знизилася в 2023 році до найнижчого рівня за більш ніж 40 років. Про це пише The Wall Street Journal.

«Американські жінки не хочуть народжувати дітей. Загальний коефіцієнт народжуваності впав до 1,62 народження на жінку в 2023 році, що на 2% менше, ніж роком раніше, показали федеральні дані. Це найнижчий показник, зареєстрований з тих пір, як уряд почав відстежувати його в 1930-х роках», – пише видання.

Згідно з попередніми даними, опублікованими Національним центром статистики охорони здоров'я США, загальна кількість народжень дітей за рік впала на 2% до 3,59 млн. Це рівень найнижчий починаючи із 1979 року, коли в США народилося близько 3,4 млн. дітей.

За словами Брейді Гамільтона, демографа Національної служби охорони здоров'я та провідного автора доповіді, відсоток жінок дітородного віку в США, які народжують дітей, є найнижчим, відколи центр почав збирати статистику.

Джерело також уточнює, що рівень народжуваності в країнах по всьому світу знижується, переважно у більш багатих країнах, оскільки економічна нестабільність та невизначеність щодо таких подій, як пандемія, утримують людей від розширення сімей.

До слова, у 2001 році в Україні 100 жінок народжували 108 дітей. Для того, щоб не відбувалось скорочення чисельності населення, треба щоб 100 жінок народжували 220 дітей

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Теги: населення США жінка демографічна криза діти пологи

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