Трамп найняв нових адвокатів для свого захисту на процесі у справі про імпічмент

Трамп оголосив про створення нової команди захисту у справі про імпічмент

Раніше Трамп припинив співпрацю з п'ятьма адвокатами

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової команди, яка захищатиме його інтереси під час слухань у справі про імпічмент в Сенаті американського Конгресу.

Про це повідомляє The Hill.

Команду юристів очолять федеральний адвокат у кримінальних справах Девід Шон і колишній виконуючий обов'язки генерального прокурора Пенсільванії Брюс Кастор-молодший.

Зазначається, що Шон назвав «честю« можливість представляти Трампа та «Конституцію США». Кастор також назвав своє приєднання до команди «привілеєм».

«Сила нашої Конституції буде піддана випробуванню, як ніколи раніше в нашій історії, – сказав Кастор. – Вона сильна і витривала. Документ, написаний на століття, знову і назавжди здобуде перемогу над партійністю».

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп припинив співпрацю з п'ятьма адвокатами, які розробляли стратегію захисту в рамках процедури по його імпічменту в Сенаті Конгресу США.

Причиною розбіжностей з захисниками могло стати бажання Трампа зосередити стратегію захисту на тому, що програні їм вибори нібито були фальсифіковані, а не на питанні законності імпічменту після того, як термін повноважень президента закінчився.

Як повідомлялось раніше, новообраний президент США Джо Байден закликав сенат не зволікати з імпічментом Трампа.

Також стало відомо про те, що один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман»з руху QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив» і дав згоду свідчити проти колишнього президента під час слухань.

При цьому український президент Володимир Зеленський в інтервʼю програмі Axios на американському телеканалі HBO сказав, що «трохи злий» на Дональда Трампа.