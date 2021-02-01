  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп найняв нових адвокатів для свого захисту на процесі у справі про імпічмент

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трамп оголосив про створення нової команди захисту у справі про імпічмент - Трамп найняв нових адвокатів для свого захисту на процесі у справі про імпічмент
    Трамп оголосив про створення нової команди захисту у справі про імпічмент

    Раніше Трамп припинив співпрацю з п'ятьма адвокатами

    Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової команди, яка захищатиме його інтереси під час слухань у справі про імпічмент в Сенаті американського Конгресу.

    Про це повідомляє The Hill.

    Команду юристів очолять федеральний адвокат у кримінальних справах Девід Шон і колишній виконуючий обов'язки генерального прокурора Пенсільванії Брюс Кастор-молодший.

    Зазначається, що Шон назвав «честю« можливість представляти Трампа та «Конституцію США». Кастор також назвав своє приєднання до команди «привілеєм».

    «Сила нашої Конституції буде піддана випробуванню, як ніколи раніше в нашій історії, – сказав Кастор. – Вона сильна і витривала. Документ, написаний на століття, знову і назавжди здобуде перемогу над партійністю».

    Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп припинив співпрацю з п'ятьма адвокатами, які розробляли стратегію захисту в рамках процедури по його імпічменту в Сенаті Конгресу США.

    Причиною розбіжностей з захисниками могло стати бажання Трампа зосередити стратегію захисту на тому, що програні їм вибори нібито були фальсифіковані, а не на питанні законності імпічменту після того, як термін повноважень президента закінчився. 

    Як повідомлялось раніше, новообраний президент США Джо Байден закликав сенат не зволікати з імпічментом Трампа.

    Також стало відомо про те, що один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман»з руху QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив» і дав згоду свідчити проти колишнього президента під час слухань.

    При цьому український президент Володимир Зеленський в інтервʼю програмі Axios на американському телеканалі HBO сказав, що «трохи злий» на Дональда Трампа.

    Читайте також:

    Теги: США вибори Дональд Трамп адвокат імпічмент президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies