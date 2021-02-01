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    Політика

    За президентства Байдена США посилюватимуть вплив на РФ – Кравчук

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    За президентства Байдена США посилюватимуть вплив на РФ – Кравчук

    Кравчук переконаний, що США підтримають пропозицію України, щоб у нормандську четвірку був введений представник Сполучених Штатів

    Експрезидент Леонід Кравчук вважає, що за президентства Джо Байдена США посилюватимуть політичний та дипломатичний вплив на Росію.

    Про це Кравчук розповів в ефірі Україна 24.

    Він підкреслив, що під час телефонних переговорів Байдена і президента РФ Путіна, основною темою був договір щодо стратегічної ядерної зброї. І в ході обговорення продовження цього договору було піднято питання про Україну.

    «І Байден дуже чітко й системно, як сказали в Офісі президента, ідеально висловився щодо України. Що Україна суверенна незалежна держава, що Штати підтримуватимуть суверенітет і незалежність України, і що це буде головним напрямком зовнішньої політики США стосовно України», – зазначив перший президент України.

    Він розповів, що нещодавно подивився виступ Байдена у Верховній Раді під час його візиту до України (у 2015 році). За словами Кравчука, це був ідеальний виступ.

    «Він розставив усі акценти, там не було жодного сумніву в тому, що особисто він і Демократична партія стоять на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України», – наголосив Кравчук.

    Політик висловив переконання, що Байден буде втілювати цю політику в життя.

    «Санкції проти Росії вийдуть за межі фізичних осіб, стануть санкціями проти структур, можливі фінансові санкції. Йде розмова про те, що можуть бути санкції виведення Росії з банківської системи, тобто про дуже широкі санкції», – уточнив Кравчук.

    Експрезидент також прогнозує політичний та дипломатичний вплив на Росію з боку США.

    «У мене переконання, що США підтримають пропозицію України, щоб у нормандську четвірку був введений представник Сполучених Штатів. Я бачу чітку, зрозумілу й послідовну позицію про захист України. І санкції, і зброя, політичний тиск. Росію треба змусити діяти в рамках міжнародного права», – підсумував Кравчук.

    Теги: США санкції Україна час
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