За президентства Байдена США посилюватимуть вплив на РФ – Кравчук

Кравчук переконаний, що США підтримають пропозицію України, щоб у нормандську четвірку був введений представник Сполучених Штатів

Експрезидент Леонід Кравчук вважає, що за президентства Джо Байдена США посилюватимуть політичний та дипломатичний вплив на Росію.

Про це Кравчук розповів в ефірі Україна 24.

Він підкреслив, що під час телефонних переговорів Байдена і президента РФ Путіна, основною темою був договір щодо стратегічної ядерної зброї. І в ході обговорення продовження цього договору було піднято питання про Україну.

«І Байден дуже чітко й системно, як сказали в Офісі президента, ідеально висловився щодо України. Що Україна суверенна незалежна держава, що Штати підтримуватимуть суверенітет і незалежність України, і що це буде головним напрямком зовнішньої політики США стосовно України», – зазначив перший президент України.

Він розповів, що нещодавно подивився виступ Байдена у Верховній Раді під час його візиту до України (у 2015 році). За словами Кравчука, це був ідеальний виступ.

«Він розставив усі акценти, там не було жодного сумніву в тому, що особисто він і Демократична партія стоять на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України», – наголосив Кравчук.

Політик висловив переконання, що Байден буде втілювати цю політику в життя.

«Санкції проти Росії вийдуть за межі фізичних осіб, стануть санкціями проти структур, можливі фінансові санкції. Йде розмова про те, що можуть бути санкції виведення Росії з банківської системи, тобто про дуже широкі санкції», – уточнив Кравчук.

Експрезидент також прогнозує політичний та дипломатичний вплив на Росію з боку США.

«У мене переконання, що США підтримають пропозицію України, щоб у нормандську четвірку був введений представник Сполучених Штатів. Я бачу чітку, зрозумілу й послідовну позицію про захист України. І санкції, і зброя, політичний тиск. Росію треба змусити діяти в рамках міжнародного права», – підсумував Кравчук.