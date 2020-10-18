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    У світі

    Трамп назвав Макрона «прем’єр-міністром» Франції

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    Американський лідер виступав на передвиборчому мітингу у штаті Мічиган - Трамп назвав Макрона «прем’єр-міністром» Франції
    Американський лідер виступав на передвиборчому мітингу у штаті Мічиган

    Трамп торкнувся теми Паризької угоди щодо зміни клімату, з якого США вийшли 2017 року

    Президент США Дональд Трамп обмовився на передвиборчому мітингу, назвавши президента Франції Еммануеля Макрона «прем’єр-міністром».

    Про це повідомляє France 24.

    Помилка Трампа, яка понизила Еммануеля Макрона до посади прем’єр-міністра, виникла, коли американський лідер виступав на передвиборчому мітингу у штаті Мічиган.

    Під час виступу на мітингу Трамп торкнувся теми Паризької угоди про зміну клімату, з якого США вийшли 2017 року.

    «Знаєте, що ще я зупинив? Паризьку хартію щодо клімату. Мені дуже подобається прем’єр-міністр Макрон, але я якось запитав його про те, як йдуть справи, як угода? Справи не дуже», – сказав Трамп.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що соціальні мережі Facebook і Twitter надають потужну підтримку Демократичній партії і при цьому утискають республіканців. Американський президент назвав соцмережі третьою силою Національного демократичного комітету – радикального лівого руху.

    До слова, вибори у США відбудуться 3 листопада, головними конкурентами на них є Дональд Трамп та Джо Байден.

    Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що не буде запроваджувати жорсткий карантин у США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом. Президент США запевнив, що уряд справляється з локальними спалахами захворюваності на Covid-19.

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