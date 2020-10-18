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    У світі

    У США в торговельному центрі стався вибух, є поранені

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    На місці події працювали 70 пожежників - У США в торговельному центрі стався вибух, є поранені
    На місці події працювали 70 пожежників
    Фото: Ian Munro, siouxcityjournal.com

    Серед постраждалих – троє студентів місцевого коледжу

    У торговельному центрі в американському місті Гаррісонберг у штаті Вірджинія стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали п’ять осіб.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ABC News.

    Ймовірною причиною вибуху вважається витік газу. Співробітник перукарні, яка розташована поблизу, розповів, що відчув запах газу.

    Серед постраждалих – троє студентів місцевого коледжу. Вони отримали легкі поранення. Двоє поранених шпиталізовані у тяжкому стані. Ще одного доправили до лікарні з легкими пораненнями.

    На місці події працювали 70 пожежників. Розпочато розслідування. Точні причини вибуху ще встановлюються.

    Нагадаємо, 9 жовтня, у столиці Лівану Бейруті прогримів вибух, що спричинив ударну хвилю. Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда.

    Як повідомлялося, 15 жовтня, в одній із квартир будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, пошкодженого внаслідок вибуху у червні цього року, рятувальники знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини. Власника квартири затримано і відкрито кримінальне провадження.

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