У США в торговельному центрі стався вибух, є поранені
Серед постраждалих – троє студентів місцевого коледжу
У торговельному центрі в американському місті Гаррісонберг у штаті Вірджинія стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали п’ять осіб.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ABC News.
Ймовірною причиною вибуху вважається витік газу. Співробітник перукарні, яка розташована поблизу, розповів, що відчув запах газу.
Серед постраждалих – троє студентів місцевого коледжу. Вони отримали легкі поранення. Двоє поранених шпиталізовані у тяжкому стані. Ще одного доправили до лікарні з легкими пораненнями.
На місці події працювали 70 пожежників. Розпочато розслідування. Точні причини вибуху ще встановлюються.
Нагадаємо, 9 жовтня, у столиці Лівану Бейруті прогримів вибух, що спричинив ударну хвилю. Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда.
Як повідомлялося, 15 жовтня, в одній із квартир будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, пошкодженого внаслідок вибуху у червні цього року, рятувальники знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини. Власника квартири затримано і відкрито кримінальне провадження.