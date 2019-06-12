Трамп отримав «дуже теплий» лист від Кім Чен Ина
Глава Білого дому назвав чудовим своє листування з північнокорейським лідером
Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що отримав «дуже теплий» лист від лідера КНДР Кім Чен Ина.
Про це повідомляє Reuters.
Глава Білого дому назвав чудовим своє листування з північнокорейським лідером.
Трамп зазначив, що на його думку, у Пхеньяні відбувається щось позитивне, однак жодних подробиць надавати не став.
Нагадаємо, у Білому домі стверджують, що третій саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР є можливим за бажання Пхеньяна.
Як відомо, попередня зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина тривала 27-28 лютого у місті Ханой у В’єтнамі. За її результатами вони залишили місце проведення саміту без досягнення жодних домовленостей.
Трамп розповів, що перемовини з лідером КНДР Кім Чен Ином провалилися через те, що останні вимагали повного скасування санкцій.