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    У світі

    Трамп отримав «дуже теплий» лист від Кім Чен Ина

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп отримав «дуже теплий» лист від Кім Чен Ина
    Президент США Дональд Трамп

    Глава Білого дому назвав чудовим своє листування з північнокорейським лідером

    Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що отримав «дуже теплий» лист від лідера КНДР Кім Чен Ина.

    Про це повідомляє Reuters.

    Глава Білого дому назвав чудовим своє листування з північнокорейським лідером.

    Трамп зазначив, що на його думку, у Пхеньяні відбувається щось позитивне, однак жодних подробиць надавати не став.

    Нагадаємо, у Білому домі стверджують, що третій саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР є можливим за бажання Пхеньяна.

    Як відомо, попередня зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина тривала 27-28 лютого у місті Ханой у В’єтнамі. За її результатами вони залишили місце проведення саміту без досягнення жодних домовленостей. 

    Трамп розповів, що перемовини з лідером КНДР Кім Чен Ином провалилися через те, що останні вимагали повного скасування санкцій.

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