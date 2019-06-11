У Білому домі допустили нову зустріч Трампа з Кім Чен Ином



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Кім Чен Ин та Дональд Трамп

Вашингтон буде готовий провести саміт, якщо до цього буде готова північнокорейська сторона

У Білому домі стверджують, що третій саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР можливий за бажання Пхеньяна.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон, повідомляє Reuters.

За його словами, такий саміт цілком можливий, і все залежить від Пхеньяна. Болтон зазначив, що Вашингтон буде готовий провести саміт, якщо до цього буде готова північнокорейська сторона.

Як відомо, попередня зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина тривала 27-28 лютого у місті Ханой у В’єтнамі. За її результатами вони залишили місце проведення саміту без досягнення жодних домовленостей.

Трамп розповів, що перемовини з лідером КНДР Кім Чен Ином провалилися через те, що останні вимагали повного скасування санкцій.