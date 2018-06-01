Трамп підтвердив зустріч з Кім Чен Ином у Сінгапурі

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Дональд Трамп та Кім Чен Ин

Трамп заявив, що взаємовідносини з КНДР розвиваються, «і це дуже позитивно»

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю після зустрічі з офіційним представником північнокорейського режиму Кім Йон Чхолем, що сторони остаточно домовились про зустріч 12 червня в Сінгапурі.

Про це американський лідер сказав журналістам у Білому домі.

«Ми будемо зустрічатися 12 червня в Сінгапурі», - заявив президент США після переговорів в «Овальному кабінеті» з Кім Йон Чхолем, якого також називають найближчим соратником Кім Чен Ина.

Лише минулого тижня Білий дім оприлюднив офіційного листа Дональда Трампа лідеру КНДР про скасування саміту. Тим не менше, президент США остаточно змінив думку після того, як представник Північної Кореї в п'ятницю особисто передав йому листа від Кім Чен Ина.

Сам глава Білого дому назвав цей лист «дуже гарним» посланням. «Взаємовідносини розвиваються, і це дуже позитивно», - зауважив президент Трамп.

Раніше повідомлялося, що Північнокорейська делегація передасть американському президентові Дональду Трампу лист лідера КНДР Кім Чен Ина.

29 травня Білий дім підтвердив зустріч держсекретаря Майка Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що представник уряду КНДР, який очолював розвідку країни, Кім Йонг Чоль відправився в США. Перед цим він перебував із візитом в Пекіні

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.

Джерело: Укрінформ