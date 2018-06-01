Помпео повідомив про листа Трампу від Кім Чен Ина

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Держсекретар США Майк Помпео та лідер КНДР Кім Чен Ин

Делегація КНДР планує поїхати до Вашингтона, щоб передати Трампу персональний лист Кім Чен Ина

Північнокорейська делегація планує передати американському президентові Дональду Трампу лист лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, пише Reuters.

«Заступник голови Кім Йон Чхоль планує поїхати до Вашингтона, щоб передати персональний лист Кім Чен Ина», - сказав Помпео в ході прес-конференції в Нью-Йорку.

Він також підкреслив, що майбутні переговори між главами держав являють собою для обох сторін «історичну можливість для миру та процвітання».

«Якщо ця можливість була б втрачена, це було б трагедією», - зазначив він.

Нагадаємо, 29 травня Білий дім підтвердив зустріч держсекретаря Майка Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що представник уряду КНДР, який очолював розвідку країни, Кім Йонг Чоль відправився в США. Перед цим він перебував із візитом в Пекіні

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.