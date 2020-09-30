«Ти замовкнеш?»: Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах



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Трамп багато разів перебивав Байдена під час його виступу

За словами Байдена, Трамп поводиться «не по-президентськи»

Кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден запропонував американському лідеру Дональду Трампу помовчати на перших теледебатах, які проходять в Клівленді (штат Огайо).

Трамп багато разів перебивав Байдена, який намагався загострити увагу на тому, що американцям необхідно проголосувати на майбутніх виборах.

«Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ з обуренням. «Продовжуй тріпатися», – додав він.

Президент США на початку дебатів наполегливо перебивав Байдена, в тому числі в той час, який було відведено кандидату від демократів для відповіді на питання.

«Чи не помовчиш ти хвилинку?», – також сказав Байден у відповідь на одну з реплік американського лідера.

Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів.

Супроводжують та підтримують чинного президента США його адвокат Рудольф Джуліані та боєць зі змішаних єдиноборств ММА Колбі Ковінгтон.

Раніше Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів.

До слова, Байден перед дебатами опублікував податкову декларацію за минулий рік.

Нагадаємо, за інформацією NYT, Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки.

Натомість президент США Дональд Трамп заперечує несплату податків, назвавши статтю The New York Times «абсолютним фейком».