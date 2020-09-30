Трамп заявив, що син Байдена заробив цілий статок в Україні
Президент США під час теледебатів намагався повернути розмову у русло «корупційного» скандалу навколо родини свого опонента
Колишній віцепрезидент США Джо Байден категорично заперечив звинувачення Дональда Трампа про те, що його син Гантер заробив корупційні статки під час роботи в фірмі «Бурісма» в Україні, а також під час ведення бізнесу в Китаї.
Про це розмова пішла під час теледебатів двох кандидатів у президенти в США, що відбулися у Клівленді.
«Він (Гантер Байден – ред.) заробив цілий статок в Україні», - заявив Трамп, спробувавши повернути розмову у русло «корупційного» скандалу навколо родини свого опонента.
«Це цілковита неправда», - наголосив у відповідь Байден, підкресливши, що пишається своїм сином.
Трамп також наголосив, що Гантер Байден «заробив мільярди» під час ведення бізнесу в Китаї, натякнувши, що він це робив у незаконний спосіб.
Колишній віцепрезидент натомість підкреслив, що Трамп таким чином хоче відвернути увагу виборців від реальних проблем для американців.
«Йдеться не про мою та не його (Трампа – ред.) сім'ю, йдеться про американські родини. Він не хоче говорити про те, що потрібно вам», – звернувся Байден до американських виборців
Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.
Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів.
Супроводжують та підтримують чинного президента США його адвокат Рудольф Джуліані та боєць зі змішаних єдиноборств ММА Колбі Ковінгтон.
Раніше Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів.
До слова, Байден перед дебатами опублікував податкову декларацію за минулий рік.
Нагадаємо, за інформацією NYT, Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки.
Натомість президент США Дональд Трамп заперечує несплату податків, назвавши статтю The New York Times «абсолютним фейком».
Джерело: Укрінформ