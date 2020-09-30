Трамп заявив, що син Байдена заробив цілий статок в Україні



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У США завершилися дебати між Дональдом Трампом та Джо Байденом

Президент США під час теледебатів намагався повернути розмову у русло «корупційного» скандалу навколо родини свого опонента

Колишній віцепрезидент США Джо Байден категорично заперечив звинувачення Дональда Трампа про те, що його син Гантер заробив корупційні статки під час роботи в фірмі «Бурісма» в Україні, а також під час ведення бізнесу в Китаї.

Про це розмова пішла під час теледебатів двох кандидатів у президенти в США, що відбулися у Клівленді.

«Він (Гантер Байден – ред.) заробив цілий статок в Україні», - заявив Трамп, спробувавши повернути розмову у русло «корупційного» скандалу навколо родини свого опонента.

«Це цілковита неправда», - наголосив у відповідь Байден, підкресливши, що пишається своїм сином.

Трамп також наголосив, що Гантер Байден «заробив мільярди» під час ведення бізнесу в Китаї, натякнувши, що він це робив у незаконний спосіб.

Джерело: Укрінформ