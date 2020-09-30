  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп заявив, що син Байдена заробив цілий статок в Україні

    • Розсилка
    У США завершилися дебати між Дональдом Трампом та Джо Байденом - Трамп заявив, що син Байдена заробив цілий статок в Україні
    У США завершилися дебати між Дональдом Трампом та Джо Байденом

    Президент США під час теледебатів намагався повернути розмову у русло «корупційного» скандалу навколо родини свого опонента

    Колишній віцепрезидент США Джо Байден категорично заперечив звинувачення Дональда Трампа про те, що його син Гантер заробив корупційні статки під час роботи в фірмі «Бурісма» в Україні, а також під час ведення бізнесу в Китаї.

    Про це розмова пішла під час теледебатів двох кандидатів у президенти в США, що відбулися у Клівленді.

    «Він (Гантер Байден – ред.) заробив цілий статок в Україні», - заявив Трамп, спробувавши повернути розмову у русло «корупційного» скандалу навколо родини свого опонента.

    «Це цілковита неправда», - наголосив у відповідь Байден, підкресливши, що пишається своїм сином.

    Трамп також наголосив, що Гантер Байден «заробив мільярди» під час ведення бізнесу в Китаї, натякнувши, що він це робив у незаконний спосіб.

    Зі свого боку, Джо Байден, знову заперечив ці теорії, які поширюють його опоненти.

    Колишній віцепрезидент натомість підкреслив, що Трамп таким чином хоче відвернути увагу виборців від реальних проблем для американців.

    «Йдеться не про мою та не його (Трампа – ред.) сім'ю, йдеться про американські родини. Він не хоче говорити про те, що потрібно вам», – звернувся Байден до американських виборців

    Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.

    Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів.

    Супроводжують та підтримують чинного президента США його адвокат Рудольф Джуліані та боєць зі змішаних єдиноборств ММА Колбі Ковінгтон.

    Раніше Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів.

    До слова, Байден перед дебатами опублікував податкову декларацію за минулий рік.

    Нагадаємо, за інформацією NYT, Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки.

    Натомість президент США Дональд Трамп заперечує несплату податків, назвавши статтю The New York Times «абсолютним фейком».

    Дивіться також:

      Джерело: Укрінформ

      США Джозеф Байден Дональд Трамп гроші бізнес скандал Україна президент дебати
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies