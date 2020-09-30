Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів



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Ведучий дебатів стверджує, що домовленість не обмінюватися рукостисканнями була досягнута заздалегідь

Напередодні зустрічі на тоталізаторах робили ставки на те, яким чином Трамп і Байден привітають один одного в умовах триваючої пандемії

Кандидати на пост президента США – республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден – на початку перших передвиборних теледебатів в Клівленді (штат Огайо) не потисли один одному руки.

Обидва учасники дебатів відразу зайняли свої місця за трибунами. Байден при цьому злегка розвів руки в сторони. Трамп вийшов з-за лаштунків мовчки.

Як пояснив ведучий дебатів Кріс Уоллес, домовленість не обмінюватися рукостисканнями була досягнута заздалегідь.

Інформаційне агентство Associated Press перед початком дебатів вказало, що напередодні зустрічі на електронних тоталізаторах робилися ставки на те, яким чином Трамп і Байден привітають один одного в умовах триваючої пандемії. Серед можливих варіантів називали рукостискання, вітання «кулак об кулак», торкання ліктями, дотик розкритими долонями або відсутність фізичного контакту між суперниками.

Крім того, за даними агентства AP, робилися ставки на те, чи вийдуть учасники теледебатів на сцену актового залу університету Case Western Reserve University в захисних масках, чи буде Трамп частіше вимовляти слова «фейкові новини», ніж слово «Китай», і скільки разів Байден буде згадувати експрезидента Барака Обаму.

Трансляцію теледебатів ведуть всі найбільші американські телекомпанії. Дебати розбиті на шість сегментів тривалістю по 15 хвилин.

Супроводжують та підтримують чинного президента США його адвокат Рудольф Джуліані та боєць зі змішаних єдиноборств ММА Колбі Ковінгтон.

Раніше Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів.

До слова, Байден перед дебатами опублікував податкову декларацію за минулий рік.

Нагадаємо, за інформацією NYT, Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки.

Натомість президент США Дональд Трамп заперечує несплату податків, назвавши статтю The New York Times «абсолютним фейком».