Трамп погрожує закрити соцмережі після зауваження Twitter до його посту



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На момент публікації матеріалу Twitter та Facebook не відреагували на заклики Трампа

Американський президент вважає, що Twitter, який позначив його повідомлення як фейк, діяв з політичним упередженням

Президент США Дональд Трамп погрожує соцмрежам жорстким регулюванням або закриттям після того, як Twitter позначив його пост як фейк. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що йдеться про два повідомлення глави Білого дому, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента завдякі пошті через епідемію коронавірусу.

Трамп у зв’язку з цим заявив, що компанія діяла з політичним упередженням.

«Республіканці відчувають, що платформи соціальних медіа повністю приглушують консервативні голоси. Ми будемо суворо регулювати їхню діяльність або закриємо їх, не дозволяючи цьому статися. Ми бачили, що вони намагалися зробити і не змогли у 2016 році. Ми не можемо допустити, щоб більш ускладнена версія цього сталася знову», - написав Трамп.

«Виправте свій вчинок, негайно!!!» - додав він у наступному твіті.

На момент публікації матеріалу Twitter та Facebook не надали офіційних коментарів.

В останні роки Twitter змінив свою політику після звинувачень у тому, що його невтручання у контент сприяє поширенню дезінформації.

Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.