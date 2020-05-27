Байден і Трамп посварилися через захисну маску



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Джозеф Байден сказав, що «президенти повинні здійснювати керівництво, а не займатися дурницями і бути удавано мужніми»

Трампа в Twitter висміяв Байдена, який надів маску на церемонії святкування Дня пам'яті

Колишній віце-президент США Джо Байден назвав президента Дональда Трампа «абсолютним дурнем», який «роздуває смерть», за те, що останній різко висловився проти носіння медичних масок. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Трампа в Twitter висміяв Байдена, який надів маску на церемонії святкування Дня пам'яті і тоді колишній віце-президент відповів американському президенту.

«Він дурень, абсолютний дурень... говорити так (про те що носіння масок є слабкістю - ред.), коли кожен авторитетний лікар у світі говорить, що ми повинні носити маску, коли перебуваємо у натовпі. Це штучки «мачо», для хлопця... я не повинен це починати, але це просто загрожує людським життям», - сказав Байден.

Байден додав, що «президенти повинні здійснювати керівництво, а не займатися дурницями і бути удавано мужніми».

Як зазначає CNN, Трамп прагнув політизувати носіння масок під час коронакризи. Сам американський президент не носив маски під час турів в останні тижні незважаючи на те, що експерти з громадської охорони здоров'я рекомендували надягати їх.

Напередодні соціальна мережа Twitter вперше позначила серію твітів президента США Дональда Трампа знаком фейк і надала посилання на додаткову інформацію.

Нагадаємо, США залишаються найбільшим епіцентром поширення коронавірусу у світі. Станом на 27 травня там зафіксовано 1 681 418 випадків і 18 650 за останню добу.

До відома, у світі станом на 27 травня зафіксовано 5 593 148 випадків захворювання коронавірусом. За добу заразилися 94 299 осіб. З початку пандемії вилікувались: 2 288 034 осіб (55 441 за добу), померли 350 509 осіб (4 203 за добу). Найбільшими епіцентрами поширення коронавірусної інфекції є: Сполучені Штати Америки - 1 681 418 випадків (18 650 за добу), Бразилія - 391 222 випадки (16324 за добу), Росія - 362 342 випадки (8915 за добу).