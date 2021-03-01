У Білому домі мають намір ігнорувати перший виступ Трампа після інавгурації Байдена
Очікується, що Трамп у своєму першому великому виступі після відходу з Білого дому оголосить себе домінуючою фігурою в Республіканській партії
Про це пише «Голос Америки».
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що в адміністрації Байдена зайняті іншим.
«Ми абсолютно точно зосереджені не на тому, що скаже президент Трамп», - сказала вона.
Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду у Байдена залишаються високі рейтинги. Тому Білий дім ігнорує виступ Трампа.
Очікується, що Трамп у своєму першому великому виступі після відходу з Білого дому оголосить себе домінуючою фігурою в Республіканській партії. Також можливо він натякне на свою участь у виборах 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.