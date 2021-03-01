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    У Білому домі мають намір ігнорувати перший виступ Трампа після інавгурації Байдена

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    Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США - У Білому домі мають намір ігнорувати перший виступ Трампа після інавгурації Байдена
    Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США

    Очікується, що Трамп у своєму першому великому виступі після відходу з Білого дому оголосить себе домінуючою фігурою в Республіканській партії

    Адміністрація президента США Джо Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа. Він відбудеться на конференції у Флориді.

    Про це пише «Голос Америки».

    Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що в адміністрації Байдена зайняті іншим.

    «Ми абсолютно точно зосереджені не на тому, що скаже президент Трамп», - сказала вона.

    Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду у Байдена залишаються високі рейтинги. Тому Білий дім ігнорує виступ Трампа.

    Очікується, що Трамп у своєму першому великому виступі після відходу з Білого дому оголосить себе домінуючою фігурою в Республіканській партії. Також можливо він натякне на свою участь у виборах 2024 року.

    Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.

    Теги: Адміністрація Президента США Джозеф Байден Дональд Трамп партії президент
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