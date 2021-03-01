США і Канада разом протистоятимуть військовій присутності Росії

США і Канада будуть координувати свої дії, щоб краще конкурувати з Китаєм Росією

США і Канада планують модернізувати мережу оборонних супутників і радарів в Арктиці, аби протидіяти зростаючій військовій присутності на півночі від Росії та Китаю.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден зустрівся із канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо і попросив збільшити витрати Канади на оборону. Це передбачає модернізацію Північноамериканського командування аерокосмічної оборони, широко відоме під назвою NORAD.

NORAD був центральною частиною стратегії стримування холодної війни США та Канади проти колишнього Радянського Союзу.

Система спостереження, що складається із супутників, наземних радіолокаційних станцій та баз ВПС, розташованих переважно на Алясці та в канадській Арктиці, була розроблена таким чином, щоб повідомляти військовим союзникам про будь-який майбутній напад з півночі.

Але наразі вона застаріла і не здатна працювати з новими ракетами Росії та Китаю.

США і Канада будуть координувати свої дії, щоб краще конкурувати з Китаєм Росією і протистояти загрозам своїм інтересам і цінностям.