Трамп заявив про нові докази порушень на виборах президента

Колишній глава Білого дому також звинуватив ЗМІ в приховуванні «реальних фактів»

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що незабаром громадськості представлять нові докази порушень на президентських виборах в країні в 2020 році. Про це йдеться в заяві Трампа, розміщеній на його сторінці в інтернеті.

Він зазначив про наявність «значних і беззастережних доказів того, що вибори були підірвані через шахрайство і порушень на такому рівні», якого Сполучені Штати «ніколи раніше не бачили».

Колишній глава Білого дому також звинуватив ЗМІ, які нібито пов'язані з «радикальними лівими демократами», в приховуванні «реальних фактів», а також в тому, що вони не дають побачити і прочитати, що сталося насправді.

Трамп також звинуватив Міністерство юстиції, яке нібито не зацікавилося шахрайством та корупцією під час виборів.

«Міністерство юстиції має переслідувати тих, хто сфальсифікував вибори, а не патріотів нашої країни, які намагаються з'ясувати, як нашу націю обдурили», - зазначив експрезидент.

Раніше Трамп заявив, що на минулих виборах президента спостерігалися такі ж фальсифікації, як на виборах глави держави вУкраїні в 2004 році.

За словами політика, порушення були зафіксовані в містах Детройт (штат Мічиган), Філадельфія (Пенсільванія) і Атланта (Джорджія).

3 листопада 2020 року в США відбулися президентські вибори. Основними претендентами на пост глави держави стали демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп. За результатами всенародного голосування і голосування вибірників переміг Байден, проте Трамп не визнавав результати виборів і оскаржував їх у судах.

Раніше стало відомо, що нерухомість під брендом Трампа на Манхеттені (Нью-Йорк) обвалилася в ціні – хмарочоси подешевшали на 17 відсотків з 2016 року, коли політик переміг на виборах.

Також стало відомо, що комітети на підтримку Трампа зібрали рекордну кількість пожертв.