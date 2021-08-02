Милованов зізнався, що збрехав прикордонникам США

Милованов заявив прикордонникам, що викладанням в університеті Піттсбургу сьогодні є основним його видом діяльності

Радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, як набрехав представникам державного прикордонного контролю США. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

Милованов розповів, що приїхав до США. За його словами, він намагається приїздити до країни кожного місяця, хоча як власник ґрінкард має знаходитися в США більшу частину року.

«Я постійно порушую цю вимогу останні 7 років, але намагаюсь бувати в США кожного місяця. Тоді прикордонники не чіпляються», – розповів він.

Маршрут посадовця пролягав з Києві до Піттсбургу, штат Пенсильванія, через Франкфурт, Німеччина і Чикаго, штат Іллінойс.

В Чикаго Милованову, який має синець під оком після нещодавньої бійки з екссекретарем РНБО Олексієм Данилюком, довелося проходити перевірку з боку працівників прикордонно-митної служби США.

Під час контролю Милованов заявив їм, що викладанням в університеті Піттсбургу сьогодні є основним його видом діяльності.

«Система ідентифікувала моє обличчя (facial recognition), попри синець і запливле око. І відправила до офіцерів митниці та кордону. Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав, що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником офісу, викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне у порівнянні з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли», – розповів він.

В коментарях ексміністрові дорікнули через його заяву про те, що його викладацька та політична діяльність в Україні є менш важливою. Але він заявив, що сказав так прикордонно-митній службі США, щоб у нього не забрали ґрінкард.

Зауважимо, на сайтах уряду, Київської школи економіки та проєктів як VoxUkraine, до яких Милованов дотичний, зазначено, що він «довгий час викладав в європейських і американських вищих навчальних закладах, включаючи Боннський університет, Університет Пенсільванії, Пенсільванський університет та Університет Піттсбурга», пишуть Букви.

На сайті Університету Піттсбурга він позначений як чинний асоційований професор (доцент), працює там з 2015 року. За 2021 рік він задекларував 1,16 млн гривень як зарплату працівника університету.

Університет Піттсбурга був позначений ним як основне місце роботи. Однак так само Милованов позначав і міжнародну ГО «Київський економічний інститут». і Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У 2021 році Милованов декларував зарплату від Університету Піттсбурга двічі. Всі рази – як «заробітну плату отриману за сумісництвом». Йдеться про суми в майже 174 тисячі гривень, та 548 тисяч гривень.

Милованов майже не висвітлює свою діяльність в Університеті Піттсбурга, тож на його сторінці в соцмережі немає підтверджень або спростувань того, що він дійсно продовжував роботу викладачем дистанційно впродовж 2020 року. Утім про повернення до викладання в Піттсбургу ексміністр повідомив днями в Facebook.

Нагадаємо, крім цього Милованов залишається президентом КШЕ. В листопаді минулого року Милованова призначили позаштатним радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. З квітня Милованов є також виконувачем обов’язків гендиректора ДП «Національний фонд інвестицій України». Крім цього, в червні 2021 року Милованова було обрано новим головою наглядової ради «Укроборонпрому».

Одночасно він очолює конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки. Цей новостворюваний орган має стати єдиним органом державної влади, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції.

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

До слова, нещодавно Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном.

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