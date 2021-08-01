Головний інфекціоніст США пояснив стрибок захворюваності на коронавірус

В США близько 100 млн американців досі не вакциновані

Фаучі вказав на те, що в поточних умовах нещеплені від коронавірусу американці є причиною нових спалахів

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив про те, що недавній різкий стрибок захворюваності Covid-19 в США пов'язаний з тим, що в країні близько 100 млн американців досі не вакциновані.

«Якщо ви подивитеся на зростання числа заражень, то побачите, що середньодобовий показник за останній тиждень значно виріс. Ми спостерігаємо спалах заражень серед нещеплених», - сказав Фаучі.

За його словами, ця група людей «особливо вразлива» з точки зору симптомів, так як щеплені набагато краще захищені від тяжкого перебігу хвороби.

Фаучі вказав на те, що в поточних умовах нещеплені від коронавірусу американці є причиною нових спалахів коронавірусу, що «в кінцевому рахунку впливає на всіх».

Раніше американський медичний регулятор вирішив відновити використання захисних масок громадянами США, вакцинованими від коронавірусу, виходячи з нової інформації про Covid-19. Фахівці з'ясували, що люди, які вакциновані від коронавірусу і при цьому заражені штамом «Дельта», носять в носоглотці величезну кількість вірусів.

До слова, Чорногорія запровадила вимогу Covid-сертифікату для доступу до низки заходів та послуг, сподіваючись таким чином стримати зростання кількості заражень коронавірусом. Починаючи з 30 липня і щонайменше до 20 серпня сертифікат вимагатимуть для відвідання ресторанів і барів у приміщенні, нічних клубів та будь-яких спортивних заходів.