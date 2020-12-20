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    У світі

    Трампа запідозрили в підготовці захоплення влади

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    У США турбуються через ідеї Флінна щодо можливого введення воєнного стану&nbsp; - Трампа запідозрили в підготовці захоплення влади
    У США турбуються через ідеї Флінна щодо можливого введення воєнного стану 

    Президент США може скасувати результати виборів і захопити владу

    У Білому домі запідозрили, що президент США Дональд Трамп готується скасувати результати виборів і захопити владу в країні. Про це пише Axios з посиланням на анонімні високопосадові джерела.

    В адміністрації Трампа відзначають, що американський лідер проводить дуже багато часу зі своїм колишнім помічником з національної безпеки Майклом Флінном і адвокатом Сідні Пауеллом. Чиновники побоюються, що Трамп може скасувати результати виборів і захопити владу.

    Джерела видання турбуються через ідеї Флінна щодо можливого введення воєнного стану і про конфіскацію пристроїв для автоматичної реєстрації і підрахунку голосів. Їх побоювання також викликає бажання Трампа призначити Пауелла спеціальним радником з питань фальсифікації виборів.

    Видання пише, що через політичну ситуацію, стурбовані навіть ті політики, «які, можливо, пережили більше божевілля і свавілля, ніж будь-які офіційні особи адміністрації в історії».

    15 грудня стало відомо, що кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден отримав голоси колегії вибірників, необхідні для перемоги в президентських перегонах.

    Нагадаємо, Трамп виступив проти нового локдауну в США.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп президент
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