Трампа запідозрили в підготовці захоплення влади

Президент США може скасувати результати виборів і захопити владу

У Білому домі запідозрили, що президент США Дональд Трамп готується скасувати результати виборів і захопити владу в країні. Про це пише Axios з посиланням на анонімні високопосадові джерела.

В адміністрації Трампа відзначають, що американський лідер проводить дуже багато часу зі своїм колишнім помічником з національної безпеки Майклом Флінном і адвокатом Сідні Пауеллом. Чиновники побоюються, що Трамп може скасувати результати виборів і захопити владу.

Джерела видання турбуються через ідеї Флінна щодо можливого введення воєнного стану і про конфіскацію пристроїв для автоматичної реєстрації і підрахунку голосів. Їх побоювання також викликає бажання Трампа призначити Пауелла спеціальним радником з питань фальсифікації виборів.

Видання пише, що через політичну ситуацію, стурбовані навіть ті політики, «які, можливо, пережили більше божевілля і свавілля, ніж будь-які офіційні особи адміністрації в історії».

15 грудня стало відомо, що кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден отримав голоси колегії вибірників, необхідні для перемоги в президентських перегонах.

Нагадаємо, Трамп виступив проти нового локдауну в США.