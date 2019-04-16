Третій саміт Трампа та Кім Чен Ина: Держдеп хоче прискорити переговори з КНДР



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Кім Чен Ин та Дональд Трамп

«Наші команди працюють з північнокорейцями, щоб скласти план і намітити шлях уперед», - заявив глава Держдепу США

Глава Державного департаменту США Майк Помпео заявив про необхідність проведення третьої зустрічі президента Дональда Трампа та глави КНДР Кім Чен Ина.

«Наші команди працюють з північнокорейцями, щоб скласти план і намітити шлях уперед. Кім Чен Ин сказав, що хоче це зробити до кінця року», - цитуєПомпео прес-служба Держдепу.

Помпео зазначив також, що в Держдепі хочуть прискорити переговори по проведенню третьої зустрічі.

Декілька днів глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом незважаючи на зустріч в столиці В'єтнаму, що невдало завершилася.

Також Президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічіз лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР «з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів».

Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР.