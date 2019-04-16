  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Третій саміт Трампа та Кім Чен Ина: Держдеп хоче прискорити переговори з КНДР

    • Розсилка
    Кім Чен Ин та Дональд Трамп - Третій саміт Трампа та Кім Чен Ина: Держдеп хоче прискорити переговори з КНДР
    Кім Чен Ин та Дональд Трамп

    «Наші команди працюють з північнокорейцями, щоб скласти план і намітити шлях уперед», - заявив глава Держдепу США

    Глава Державного департаменту США Майк Помпео заявив про необхідність проведення третьої зустрічі президента Дональда Трампа та глави КНДР Кім Чен Ина.

    «Наші команди працюють з північнокорейцями, щоб скласти план і намітити шлях уперед. Кім Чен Ин сказав, що хоче це зробити до кінця року», - цитуєПомпео прес-служба Держдепу.

    Помпео зазначив також, що в Держдепі хочуть прискорити переговори по проведенню третьої зустрічі.

    Декілька днів глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом незважаючи на зустріч в столиці В'єтнаму, що невдало завершилася.

    Також Президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічіз лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

    Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР «з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів».

    Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР.

    Читайте також
    дипломатія США саміт Дональд Трамп політика Північна Корея Майк Помпео Кім Чен Ин Держдепартамент США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ