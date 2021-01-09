Троє керівників служб безпеки Капітолію пішли у відставку

7 січня, через день після бурхливих подій в Капітолії, поліція облаштувала додаткове огородження навколо будівлі американського парламенту

6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу

Троє високопосадовців служб безпеки, відповідальних за охорону Капітолію США, пішли у відставку у зв’язку із захопленням будівлі Конгресу прихильниками Дональда Трампа.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Зазначається, що американські законодавці, які були вимушені евакуюватися під час штурму з боку агресивного натовпу, звернулися з вимогами про відставку високопосадовців, відповідальних за безпеку Капітолію.

«Я звернувся із запитом і отримав негайну відставку парламентського пристава Сенату», – заявив лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконнелл.

Парламентський пристав Палати представників також подав у відставку.

Як зазначається, система парламентських приставів включає 800 відповідальних за безпеку Конгресу. Поліція Капітолію налічує 2300 співробітників та офіцерів.

«Про свою відставку оголосив і голова поліції Капітолію Стівен Санд. До його відставки закликала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона заявила журналістам, що не могла зв’язатись із Сандом після середи, коли стався напад на Капітолій», – додає видання.

До слова, один із затриманих під час штурму Капітолія попросив російськомовного перекладача.

Нагадаємо, збитки через пошкодження будівлі Капітолія, яку штурмували прихильники Дональда Трампа, покриватимуть платники податків США. Федеральні агентства, зазвичай, не мають страхування.

Як відомо, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, коли були сертифіковані лише 12 з 538 голосів виборників, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.

Поліція США та Федеральне бюро розслідувань почали розшук осіб, причетних до штурму Капітолію. Поліція округу Колумбія також оприлюднила десятки фото протестувальників, закликавши допомогти ідентифікувати їх.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.