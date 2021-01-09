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    У світі

    Байден не проти появи віце-президента Пенса на своїй інавгурації

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    <p>Джо Байден та Майк Пенс</p> - Байден не проти появи віце-президента Пенса на своїй інавгурації

    Джо Байден та Майк Пенс

    Обраний президент висловив упевненість в тому, що інавгурація пройде безпечно і без проблем.

    Обраний президент США Джо Байден не заперечує проти появи чинного віце-президента Майка Пенса на своїй інавгурації, яка пройде 20 січня.

    «Ми раді вітати Майка, віце-президента, для нас це буде честю», – заявив Байден.

    При цьому він назвав хорошим рішення чинного американського глави Дональда Трампа не відвідувати його інавгурацію.

    Крім того, обраний президент висловив упевненість в тому, що інавгурація пройде безпечно і без проблем.

    Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

    Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

    Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

    Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

    Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

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      Теги: США Джозеф Байден політика вибори у США Майк Пенс президент інавгурація
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