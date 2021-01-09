Байден не проти появи віце-президента Пенса на своїй інавгурації

Обраний президент висловив упевненість в тому, що інавгурація пройде безпечно і без проблем.

Обраний президент США Джо Байден не заперечує проти появи чинного віце-президента Майка Пенса на своїй інавгурації, яка пройде 20 січня.

«Ми раді вітати Майка, віце-президента, для нас це буде честю», – заявив Байден.

При цьому він назвав хорошим рішення чинного американського глави Дональда Трампа не відвідувати його інавгурацію.

Крім того, обраний президент висловив упевненість в тому, що інавгурація пройде безпечно і без проблем.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.