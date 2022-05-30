  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Туреччина отримала список кораблів, якими РФ вивозить з України зерно
рус
    У світі

    Туреччина отримала список кораблів, якими РФ вивозить з України зерно

    РФ загружає викрадене в Україні зерно на корблі в портах окупованого Криму - Туреччина отримала список кораблів, якими РФ вивозить з України зерно
    РФ загружає викрадене в Україні зерно на корблі в портах окупованого Криму
    фото з відкритих джерел

    Туреччина візьме під контроль прохід кораблів РФ через її порти

    Раднику президента Туреччини було передано список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене в Україні зерно та інші товари. Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв за результатами зустрічі з головним радником президента Туреччини Реджеп Таїпа Ердогана Ялчином Топчу та головою комісії з питань національної оборони Великих національних зборів (парламенту) Туреччини Фейзі Бердібеком в Анкарі, передає Укрінформ.

    «Одне з обговорюваних питань було пов’язане з тим, що за нашою інформацією, даними української розвідки, Росія крадену на окупованих територіях пшеницю та інші товари провозить в т.ч. через порти Туреччини. Хоча чотири роки тому було прийняте рішення, що ніякі кораблі, що відвідують порти на окупованих територіях, в першу чергу маються на увазі порти в Криму, не можуть прийнятися та обслуговуватися в портах Туреччини», – сказав Джемілєв за результатами зустрічі.

    Він повідомив, що Туреччині було передано список кораблів, які, зокрема, крадену пшеницю з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини вивозили та намагалися продати Туреччині, Сирії та Єгипту.

    «Ми домовились, що вони візьмуть це під контроль, – розповів лідер кримськотатарського народу.

    Також на зустрічі йшлося про вирішення проблемних питань, пов’язаних з перебуванням тимчасових переселенців з України в Туреччині. «Оскільки багато тисяч громадян України вимушено приїхали в Туреччину, обговорювали проблемні питання переселенців, в першу чергу це жінки з діти. Йшлося про дозволи на роботу, страхування та інше», – розповів Джемілєв.

    Він зазначив, що турецька сторона продемонструвала повне взаєморозуміння та готовність вирішення всіх проблемних питань.

    Як відомо, Росія продовжує викрадати в Україні зерно. Вони вивозять його до тимчасово окупованого Криму.

    Супутники зафіксували, куди Росія вивозить викрадене українське зерно.

    Читайте також:
    Теги: Туреччина росія окупанти Мустафа Джемілєв війна зерно Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Туреччина отримала список кораблів, якими РФ вивозить з України зерно