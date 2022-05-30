Туреччина отримала список кораблів, якими РФ вивозить з України зерно

Туреччина візьме під контроль прохід кораблів РФ через її порти

Раднику президента Туреччини було передано список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене в Україні зерно та інші товари. Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв за результатами зустрічі з головним радником президента Туреччини Реджеп Таїпа Ердогана Ялчином Топчу та головою комісії з питань національної оборони Великих національних зборів (парламенту) Туреччини Фейзі Бердібеком в Анкарі, передає Укрінформ.

«Одне з обговорюваних питань було пов’язане з тим, що за нашою інформацією, даними української розвідки, Росія крадену на окупованих територіях пшеницю та інші товари провозить в т.ч. через порти Туреччини. Хоча чотири роки тому було прийняте рішення, що ніякі кораблі, що відвідують порти на окупованих територіях, в першу чергу маються на увазі порти в Криму, не можуть прийнятися та обслуговуватися в портах Туреччини», – сказав Джемілєв за результатами зустрічі.

Він повідомив, що Туреччині було передано список кораблів, які, зокрема, крадену пшеницю з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини вивозили та намагалися продати Туреччині, Сирії та Єгипту.

«Ми домовились, що вони візьмуть це під контроль, – розповів лідер кримськотатарського народу.

Також на зустрічі йшлося про вирішення проблемних питань, пов’язаних з перебуванням тимчасових переселенців з України в Туреччині. «Оскільки багато тисяч громадян України вимушено приїхали в Туреччину, обговорювали проблемні питання переселенців, в першу чергу це жінки з діти. Йшлося про дозволи на роботу, страхування та інше», – розповів Джемілєв.

Він зазначив, що турецька сторона продемонструвала повне взаєморозуміння та готовність вирішення всіх проблемних питань.

Як відомо, Росія продовжує викрадати в Україні зерно. Вони вивозять його до тимчасово окупованого Криму.

Супутники зафіксували, куди Росія вивозить викрадене українське зерно.

Читайте також: