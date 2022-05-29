  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
  4. Супутники зафіксували, куди Росія вивозить викрадене українське зерно
рус
    Економіка та фінанси

    Супутники зафіксували, куди Росія вивозить викрадене українське зерно

    В окупованому Севастополі загарбники завантажують судно &laquo;Матрос Позинич&raquo; зерном - Супутники зафіксували, куди Росія вивозить викрадене українське зерно

    В окупованому Севастополі загарбники завантажують судно «Матрос Позинич» зерном

    фото: Maxar

    РФ вивозить викрадене в Україні зерно в окупований Крим, а далі в іншу країну

    До сирійського порту Латакія прибуло російське судно з великою кількістю зерна, імовірно, викраденого в України. Це вже другий рейс за останні чотири тижні. Про це повідомляє CNN.

    Знімки були оприлюднені компанією Maxar Technologies. На кадрах, які були зроблені 27 травня, зображений балкер «Матрос Позинич».

    «Матрос Позинич» є одним із трьох суден, які загарбники завантажують зерном в окупованому Севастополі.

    Востаннє корабель зафіксовано 19 травня. Його відстежували після того, як він пройшов протоку Босфор. Судно здатне перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

    Як відомо, Росія продовжує викрадати в Україні зерно. Вони вивозять його до тимчасово окупованого Криму.

    Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

    Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

    Відомо, що Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна.

    Раніше стало відомо, що українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників.

    До слова, Китай готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Супутники зафіксували, куди Росія вивозить викрадене українське зерно