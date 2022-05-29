Супутники зафіксували, куди Росія вивозить викрадене українське зерно

РФ вивозить викрадене в Україні зерно в окупований Крим, а далі в іншу країну

До сирійського порту Латакія прибуло російське судно з великою кількістю зерна, імовірно, викраденого в України. Це вже другий рейс за останні чотири тижні. Про це повідомляє CNN.

Знімки були оприлюднені компанією Maxar Technologies. На кадрах, які були зроблені 27 травня, зображений балкер «Матрос Позинич».

«Матрос Позинич» є одним із трьох суден, які загарбники завантажують зерном в окупованому Севастополі.

Востаннє корабель зафіксовано 19 травня. Його відстежували після того, як він пройшов протоку Босфор. Судно здатне перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

Як відомо, Росія продовжує викрадати в Україні зерно. Вони вивозять його до тимчасово окупованого Криму.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

Відомо, що Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна.

Раніше стало відомо, що українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників.

До слова, Китай готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України.

Читайте також:



