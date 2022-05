Українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників, – The Times

Європейські союзники України займаються планом допомоги експорту зернових культур з України в умовах блокади частини Чорного моря військами Російської Федерації. Про це у аналітичній статті зазначає редактор військового відділу The Times Лариса Браун.

Цю ідею обговорили очільники зовнішньополітичних відомств Британії та Литви Ліз Трасс і Габріелюс Ландсбергіс відповідно. Про ці переговори міністр закордонних справ Литви повідомив у Twitter.

A great meeting with a true friend Liz Truss. Full agreement on the need to help Ukraine to achieve a complete victory. Covered the food crisis caused by Russian blockade of Odessa and the need to boost the security of NATO’s Eastern flank, incl forward defence in the Baltics. pic.twitter.com/zSLcB89r7i