Українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників, – The Times

Велика Британія і Литва обговорили можливу участь у транспортуванні українського зерна Чорним морем

Європейські союзники України займаються планом допомоги експорту зернових культур з України в умовах блокади частини Чорного моря військами Російської Федерації. Про це у аналітичній статті зазначає редактор військового відділу The Times Лариса Браун.

Цю ідею обговорили очільники зовнішньополітичних відомств Британії та Литви Ліз Трасс і Габріелюс Ландсбергіс відповідно. Про ці переговори міністр закордонних справ Литви повідомив у Twitter.

A great meeting with a true friend Liz Truss. Full agreement on the need to help Ukraine to achieve a complete victory. Covered the food crisis caused by Russian blockade of Odessa and the need to boost the security of NATO’s Eastern flank, incl forward defence in the Baltics. pic.twitter.com/zSLcB89r7i — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 23, 2022

Британський уряд у офіційному повідомленні про переговори Трасс та Ландсбергіса не деталізував українську частину перемовин, наголосивши лише на продовженні роботи із підтримки України.

Авторка The Times пише, що, згідно із домовленостями, європейські воєнно-морські сили займуться розчищенням акваторії одеського порту від мін, аби дати змогу суднам із українським зерном вийти із Одеси і дійти до Босфору.

Крім того, військові кораблі союзників будуть супроводжувати українські суховантажі, а на території України планується встановлення ракет великої дальності. Це потрібно для того, аби стримати російські війська від намагань завадити руху українського зерна із Одеси у Середземне море.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.