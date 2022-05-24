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    Українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників, – The Times

    Одеський порт розблокують для експорту зерна військові кораблі європейських країн - Українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників, – The Times
    Одеський порт розблокують для експорту зерна військові кораблі європейських країн
    фото з відкритих джерел

    Велика Британія і Литва обговорили можливу участь у транспортуванні українського зерна Чорним морем

    Європейські союзники України займаються планом допомоги експорту зернових культур з України в умовах блокади частини Чорного моря військами Російської Федерації. Про це у аналітичній статті зазначає редактор військового відділу The Times Лариса Браун.

    Цю ідею обговорили очільники зовнішньополітичних відомств Британії та Литви Ліз Трасс і Габріелюс Ландсбергіс відповідно. Про ці переговори міністр закордонних справ Литви повідомив у Twitter.

    Британський уряд у офіційному повідомленні про переговори Трасс та Ландсбергіса не деталізував українську частину перемовин, наголосивши лише на продовженні роботи із підтримки України.

    Авторка The Times пише, що, згідно із домовленостями, європейські воєнно-морські сили займуться розчищенням акваторії одеського порту від мін, аби дати змогу суднам із українським зерном вийти із Одеси і дійти до Босфору.

    Крім того, військові кораблі союзників будуть супроводжувати українські суховантажі, а на території України планується встановлення ракет великої дальності. Це потрібно для того, аби стримати російські війська від намагань завадити руху українського зерна із Одеси у Середземне море.

    Нагадаємо, кілька днів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.

    Теги: росія окупанти Чорне море війна зерно Велика Британія Литва Україна окупація #stoprussia
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    Українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників, – The Times