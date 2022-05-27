Окупанти вивезли із Мелітополя в Крим ще 20 фур із зерном

Росіяни вже вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна

Фермери Мелітополя почали продавати зерно за безцінь

Росія продовжує викрадати в Україні зерно. Вони вивозять його до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Фермери Мелітополя продають запаси зерна, адже бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам може призвести до експропріації всіх запасів», – йдеться в повідомленні.

25 травня в бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантажених зерном. Номери на вантажівках були закриті.

Нагадаємо, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Також росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

Відомо, Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна.

Раніше стало відомо, що українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників.

До слова, Китай готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України.

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