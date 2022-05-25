На скільки вистачить запасу пшениці у світі? Аналітики назвали невтішні цифри

Навіть якщо війна закінчиться завтра, проблема продовольчої безпеки не зникне найближчим часом

На тлі війни в Україні у світі скорочуються запаси пшениці. Аналітики вважають, що їх вистачить лише на 10 тижнів.

Сара Менкер, генеральний директор аналітичної компанії в галузі сільського господарства Gro Intelligence заявила в Раді Безпеки ООН, що російсько-українська війна «просто підлила масла у вогонь, який довго горів», заявивши, що це не головна причина. Україна та Росія виробляють близько третини світової пшениці.

«Я хочу почати з того, що прямо кажу, що війна між Росією та Україною не поклала початок кризі продовольчої безпеки. Це просто підливало масла у вогонь, який довго горів. Криза, яку ми помітили задовго до пандемії Covid-19, показала крихкість наших ланцюгів постачання», – сказав Менкер.

Аналітики запевняють, що навіть якщо війна закінчиться завтра, проблема продовольчої безпеки не зникне найближчим часом без узгоджених дій. За словами Менкер сьогоднішні умови гірші, ніж у 2007 та 2008 роках.

«Важливо зазначити, що зараз спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який коли-небудь бачив світ, в той час як доступ до добрив дуже обмежений, а посуха в регіонах вирощування пшениці в усьому світі є найбільш екстремальною за останні 20 років. Подібні проблеми з інвентаризацією також стосуються кукурудзи та іншого зерна» – зазначила Менкер.

Через війну в Україні ціни на зерно, олію та ряд інших продуктів будуть рости.

Нагадаємо, за останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.