Ердоган заявив про знищення у Сирії більше сотні терористів



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«У терористів не вистачає мужності вступити в пряме зіткнення з турецькою армією, і тому вони атакують мирне населення», - заявив президент Туреччини

Турецька армія в найкоротші терміни забезпечить безпеку в районах Сирії - від Мюнбіча до кордону з Іраком, сказав президент Туреччини

В рамках антитерористичної операції «Джерело миру» вже нейтралізовано 109 терористів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За його словами, турецька армія в найкоротші терміни забезпечить безпеку в районах Сирії - від Мюнбіча до кордону з Іраком, і тим самим встановить мир, якого вже вісім років чекають сирійці.

Сили безпеки Туреччини в останні чотири роки нейтралізували 16 тисяч терористів, в тому числі 7,5 тисячі - на турецькій території, 8,5 тисячі - за кордоном, зазначив глава держави.

«Туреччина не має територіальних претензій до сусідніх країн. Нам не потрібні чужі землі, майно, багатство. Сирійська національна армія, яка є союзником Туреччини, також не бажає цього», - сказав Ердоган.

«У терористів не вистачає мужності вступити в пряме зіткнення з турецькою армією, і тому вони атакують мирне населення. Тим самим вони демонструють своє справжнє обличчя», - додав президент Туреччини.

Ердоган зазначив, що Туреччина проти того, щоб в ході операції «Джерело миру» постраждали мирні жителі Сирії.

Як відомо, Рада безпеки Організації об'єднаних націй планує провести екстрене засідання щодо Сирії. Зокрема, через початок військової операції армією Туреччини.

Проблеми безпекового і гуманітарного характеру у Сирії слід вирішувати в міжнародно-правовому полі, заявили в МЗС України, коментуючи початок військової операції ЗС Туреччини на північному сході Сирії.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію «Джерело миру» в північній частині Сирії. Як повідомив президент Реджеп Ердоган, у цій зоні планується створення «безпечної зони». Для цього Туреччина планує очистити регіон від бойовиків курдської міліції, яких турецькі власті вважають терористами.

Джерело: Анадолу