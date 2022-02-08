У Бангладеш загадково помирають російські будівельники АЕС

Начальник поліцейської дільниці заявив, що за підсумками розтину тіл померлих нічого підозрілого виявлено не було

У Бангладеш місцева поліція розпочала розслідування після того, як у провінції Пабна за останні 11 днів померли одразу п'ятеро росіян. Про це повідомляє видання UNB.

За даними ЗМІ, всі загиблі працювали на атомній електростанції «Руппур», яка наразі будується. Перший із росіян, 48-річний Олексій Барченко, помер 28 січня у медичному центрі поблизу міста Ішварді, де проходив лікування. Потім, 2 лютого, помер уві сні 40-річний Олексій Шакіров, а 5 лютого після раптової хвороби помер 48-річний Павло Щукін, який працював інженером-механіком у фірмі-субпідряднику – він лікувався у тій самій медустанові, що й Барченко.

Того ж дня помер 59-річний Василь Толмасов – його тіло знайшли біля дверей квартири у житловому комплексі, де мешкають усі росіяни, зайняті у будівництві АЕС. Наступного дня, 6 лютого, у тому ж житловому комплексі виявили мертвим 45-річного Олександра Воротнікова.

Начальник поліцейської дільниці Ішварді заявив, що за підсумками розтину тіл померлих нічого підозрілого виявлено не було. Зокрема, було встановлено, що один із росіян страждав на захворювання серця, а інший вживав наркотики. Проте, зазначив представник поліції, розслідування буде продовжено.

У департаменті комунікацій «Росатома» виданню «Лента.ру» підтвердили інформацію та смерті росіян. «Наразі ми надаємо всіляку підтримку та співпрацюємо зі слідчою групою, яка працює над встановленням причин кожного випадку смерті», – повідомили у російській держкорпорації.

Будівництво АЕС «Руппур» розпочалося у 2013 році за 160 кілометрів від столиці Бангладеш міста Дакка. Передбачається, що перший блок електростанції запрацює вже 2023 року, а другий – 2024-го.

До слова, наприкінці січня вперше в історії України «Енергоатом» одночасно запустив усі 15 енергоблоків АЕС.