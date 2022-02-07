British Petroleum переводить свій нафтопереробний завод на водень

Для цього на заводі в Роттердамі буде створено водневу установку потужністю 250 МВт

Компанія BP (раніше називалася British Petroleum) замінить викопну сировину, яка в даний час використовується на її нафтопереробному заводі в Роттердамі, на зелений водень, що вироблятиметься на підприємстві потужністю 250 МВт, яке буде розроблено у співпраці з компанією HyCC, – повідомляє H2 View.

Транснаціональний нафтогазовий гігант BP та HyCC оголосили, що підписали угоду про спільне будівництво заводу H2-Fifty, який принесе користь усім промисловим підприємствам, що діють у районі порту Роттердам.

Вносячи значний внесок у досягнення європейських цілей у галузі декарбонізації економіки до 2050 року, проект H2-Fifty має щорічно скорочувати викиди вуглецю на 350 тис. тонн.

«Об'єднання HyCC і BP у співпраці з адміністрацією порту Роттердам дає проекту H2-Fifty можливість прискорити значне скорочення викидів на нашому нафтопереробному підприємстві», – сказав віце-президент підрозділу Green Hydrogen Solutions компанії BP Джеймс Паттерсон.

«Збільшення виробництва екологічно чистого водню не тільки робить промислові галузі в портовій зоні Роттердама стійкішими, а й дає Нідерландам можливість стати лідером у водневій економіці», – сказав у свою чергу керуючий директор компанії HyCC Марсель Гальджі.