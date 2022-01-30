Вперше в історії України «Енергоатом» одночасно запустив усі 15 енергоблоків АЕС

В Україні діє чотири атомні електростанції сумарно на 15 енергоблоків: Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південно-Українська

30 січня в Україні під'єднали останній, 15-й, атомний енергоблок енергетичної системи країни. Про це повідомила державна компанія «Енергоатом».

«О 5.45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Вперше за всю історію атомної енергетики України «Енергоатом» працює усіма п’ятнадцятьма енергоблоками», – ідеться у повідомленні.

У компанії оголосили про відсутність зауважень на роботу основного обладнання робочих енергоблоків та персоналу АЕС.

«Обладнання працює у заданому режимі. Нагадаємо, що з грудня 2021 року компанія працювала 14 енергоблоками з 15, забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду», – наголосили в «Енергоатомі».

Нагадаємо, 25 січня через дію автоматики від енергосистеми відключений енергоблок №1 Хмельницької АЕС. Також через розгерметизацію трубопровода очікується зупинка енергоблоку №4 Запорізької АЕС. 26 січня блок Хмельницької АЕС був підключений до енергомережі.

Раніше, Запорізька атомна електростанція вперше за 37 років вийшла на 100% потужність після запуску 30-го листопада енергоблоку №2. Як повідомляє «Енергоатом», 2 грудня АЕС вийшла на потужність 6040 МВт, зараз працюють усі шість енергоблоків.

Раніше радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю «Главкому» казав, що під час гострого дефіциту газу та вугілля найбільше навантаження ляже на атомну енергетику. Якщо минулої зими в системі працювало 10 атомних блоків, то цієї зими працюватиме 14 блоків АЕС, а в разі потреби терміном до двох тижнів може бути задіяно і всі 15 блоків. Зараз працює 13 блоків, а незабаром буде включено і 14-й.

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